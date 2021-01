Mindestens bis zum 2. März bleibt die Trillerpfeife noch im Schrank. Bis dahin gilt in der Metall- und Elektroindustrie noch die Friedenspflicht. Nach einem "Nottarifvertrag" verhandeln Arbeitgeber und Gewerkschaften um einen in die Zukunft gerichteten Tarifvertrag. (Daniel Bockwoldt/DPA)

Für ein Ergebnis scheint es bei den Tarifverhandlungen in der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie bei dem zweiten Treffen an diesem Montag in Hamburg noch zu früh gewesen zu sein. Arbeitgeber und Gewerkschaft bezeichneten die Gespräche als konstruktiv. Sie verhandeln für 140.000 Beschäftigte. In Bremen sind es etwa 25.000 Beschäftigte.

Drei Stunden haben Nordmetall und IG Metall Küste ihre jeweiligen Ansichten vorgetragen. Am 3. Februar wollen sich die Tarifparteien wieder treffen – dann in Bremen. Bis dahin gibt es zwei Arbeitsgruppen: Die eine diskutiert über das Thema Beschäftigungssicherung, die andere spricht über die Zukunftsprozesse in den Betrieben. Dabei geht es um die Digitalisierung in den Unternehmen, durch die in Zukunft womöglich weniger Beschäftigte notwendig sein werden.

Neben diesen Zukunftsthemen verlangt die IG Metall für ihre Beschäftigten vier Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Seitens Nordmetall hieß es, dass angesichts der Pandemie-Folgen kein Spielraum für eine Lohnerhöhung sei. Für die Arbeitgeber verhandelt die Personaldirektorin der Bremer Lürssen-Werftengruppe, Lena Ströbele. Erst nach Ende der Friedenspflicht am 2. März darf die Gewerkschaft zu Streiks aufrufen.