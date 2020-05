Die Bremer Firma Jacobs wurde 1990 vom heutigen Mondelez übernommen. Später stieg die JAB-Holding ein. Nun ging das Unternehmen an die Börse. (Christina Kuhaupt)

Am Ende ging alles ganz schnell: Als der Kaffeekonzern JDE Peet’s an diesem Freitag an die Börse ging, hatte er seine eigenen Ziele übertroffen. Der erste öffentliche Handel von Aktien war eigentlich erst für kommende Woche angedacht. In den vergangenen Tagen zeichnete sich jedoch schon ab, was mit dem Börsengang nun noch einmal bestätigt wurde: Die Papiere der Nummer zwei auf dem weltweiten Kaffeemarkt, die hinter Marken wie Jacobs, Senseo und Tassimo steckt, sind äußerst beliebt.

Schon am Donnerstag sprach der Konzern von einer „starken Nachfrage“, nach dem Handelsstart an der Börse in Amsterdam gewannen die Papiere zeitweise mehr als 17 Prozent und schlossen den Handelstag bei 36,25 Euro. Der Ausgabepreis lag beim 31,50 Euro je Aktie. Das Debüt ist damit gelungen, und die Freude dürfte groß sein. Denn der Erlös aus dem Börsengang beläuft sich auf bis zu 2,6 Milliarden Euro.

Hinter dem milliardenschweren Kaffeeimperium stecken bekannte Namen, die einen Grundstein für den Börsengang bereits 1990 gelegt haben. Damals wurde die Bremer Kaffeerösterei Jacobs von Kraft Foods, dem heutigen Mondelez, übernommen. 25 Jahre später stieg dann mit der JAB-Holding ein zusätzlicher Investor ein. Sie verwaltet das Milliardenvermögen der Familie Reimann, die durch ein Chemieunternehmen zu Reichtum gekommen war. Die hatten schon wenige Jahre zuvor in Kaffee investiert und unter anderem die US-Kette Peet’s gekauft, die Kaffee im Einzelhandel und in eigenen Cafés vertreibt. Im Januar dieses Jahres wurden beiden Firme zu JDE Peet’s verschmolzen.

700 Millionen Euro, die durch den Börsengang nun in das Unternehmen fließen, wurden durch neu herausgegebene Aktien erlöst und sollen die Schulden senken, die sich in der Vergangenheit durch Zukäufe angesammelt hatten. Auch langfristige Investoren, die über eine weitere Holding von JAB Geld in die Kaffeeunternehmen gesteckt hatten, dürfen sich über kräftige Gewinne freuen – darunter Mondelez. Der Konzern hält mit rund 25 Prozent eine Minderheitenbeteiligung an JDE Peet’s.

Börsenwert bei ungefähr 18 Milliarden Euro

Schon vor dem Börsengang war bekannt geworden, dass die Familien-Holding der Reimanns keine Anteile abgeben und „langfristig die Mehrheit halten“ will. Auch Christian Jacobs, Spross der Bremer Kaffeedynastie, ist schon länger an JDE Peet’s beteiligt. Der Börsengang werde daran nichts ändern, sagte er dem WESER-KURIER. Sein Anteil am Konzern, dessen Börsenwert am Freitagmittag bei ungefähr 18 Milliarden Euro lag, sei allerdings sehr gering. Er überlege aber, ihn weiter aufzustocken.

Jacobs wurde 1962 in Bremen geboren und war hier zuletzt vor allem durch die Umgestaltung der Innenstadt aufgefallen. Im Januar feierte das Johann-Jacobs-Haus, das ehemalige Stammhaus der Familie Jacobs in der Obernstraße, Richtfest. An diesem Freitag eröffnete der Schweizer Schokoladen-Hersteller Läderach ein Geschäft im Erdgeschoss des Hauses.

Anders als bei Börsengängen dieser Größenordnung üblich, ist der Vorstand zuvor nicht auf eine weltweite Werbetour gegangen, um Investoren vom Unternehmen zu überzeugen. Kontakt- und Reisebeschränkungen durch Corona machten das unmöglich.

Offenbar war das auch gar nicht nötig – solvente Interessenten gab es auch so genug. Zu den neuen Investoren von JDE Peet’s gehören nun unter anderem der Quantum Fonds von George Soros und der große US-Fonds Fidelity Management and Research. Sie wurden als Ankerinvestoren gewonnen. „Das Investoreninteresse in JDE Peet's bestätigt unsere Strategie und untermauert unsere Rolle als weltweit führendes Kaffee- und Tee-Unternehmen“, wird JDE-Peet’s-Chef Casey Keller im „Handelsblatt“ zitiert.