"Ich habe viele Menschen kennengelernt, die absolut unglücklich mit ihrem Geld sind", sagt Dennis Rodiek. Der 42-Jährige betreut die vermögenden Kunden der Bremer Berenberg Bank. Wie die Ölgemälde von Johann Hinrich Gossler (links) und Cornelius Berenberg zeigen, die hinter Rodiek an der Wand hängen, hat das Geldhaus eine lange Tradition. Vor mehr als 250 Jahren legten Gossler und Berenberg den Grundstein für die Bank. (Koch)

Herr Rodiek, wie wird man reich?

Dennis Rodiek: Man braucht dafür drei Sachen: eine gute Idee, einen klaren Plan und die Bereitschaft, auch mal steinige Wege zu gehen. Mit diesen Attributen könnte es klappen.

Und? Sind Sie reich?

Ich würde mich als wohlhabend bezeichnen. Aber nicht, weil ich viel Geld habe. Reich sein bedeutet für mich, Zeit zu haben und gesund zu sein, damit man das Leben genießen kann. Mit Geld kann man sich gewisse Freiheiten natürlich eher leisten. Aber ich finde, reich ist jemand, der sich reich fühlt.

Wer sein Vermögen von Ihrer Bank verwalten lassen möchte, sollte mindestens eine Million Euro mitbringen. Wie viele reiche Menschen gibt es in Bremen?

Das kann ich nicht genau sagen. Wir haben gut zu tun. In meiner Arbeit habe ich festgestellt, dass sich gewandelt hat, wie Reichtum entsteht. Früher gab es viel mehr Berufe, durch die man reich werden konnte. Banker oder Ärzte gehörten dazu. Die verdienen heutzutage sicherlich immer noch sehr gut. Wer sich aber ein richtiges Vermögen aufbauen möchte, der sollte Unternehmer werden.

Ab wann ist man Ihrer Meinung nach richtig reich?

Da gibt es verschiedene Sichtweisen. Ist jemand, der 200.000 Euro hat, reich? Für die meisten Menschen schon. Dann gibt es je­manden, der hat drei Millionen Euro. Ist der reich? Und was ist mit dem, der 20 Millionen hat? Es gibt fast immer jemanden, der mehr hat. Gemeinhin gilt jemand als sehr reich, wenn sein Vermögen im zweistelligen Millionenbereich liegt. Dann gibt es Vermögen im dreistelligen Millionenbereich und schließlich gibt es in Norddeutschland ja auch noch ein paar Milliardäre. Meine Definition etwas abseits des Materiellen lautet: Wer sorgenfrei leben kann und mit seinem Leben rundum glücklich ist, ist aus meiner Sicht auch richtig reich.

Nehmen diese reichen Menschen sich selbst überhaupt als reich wahr?

Es gibt genug, die so selbstreflektiert sind und wissen, dass sie reicher als viele andere sind. Viele sagen von sich aber auch, sie seien nicht reich. Diese Menschen verkehren in ganz anderen Kreisen und sehen natürlich, dass es Leute gibt, die noch reicher sind als sie. Das Ganze funktioniert übrigens auch andersherum: Leute halten sich für superreich, sind aber weit davon entfernt.

Ist Reichtum also immer eine Frage der Umgebung?

Natürlich. Menschen relativieren ihren Wohlstand durch die Kreise, in denen sie sich bewegen. In Bremen unterstellt man ja auch Leuten, die etwa in Oberneuland, Borgfeld oder Schwachhausen wohnen, reicher zu sein als Menschen aus anderen Stadtteilen. In Teilen mag das stimmen, aber die subjektive Wahrnehmung kann eine ganz andere sein, insbesondere wenn das Haus oder das Auto des Nachbarn deutlich größer ist.

Reden reiche Menschen gerne über ihren Wohlstand?

Meine Wahrnehmung ist folgende: Je reicher ein Mensch ist, desto unauffälliger und bescheidender gibt er sich. Ich kannte mal jemanden, der eine Uhr mit Mickey-Mouse-Motiven getragen hat. Die sah sehr einfach aus und viele dachten bestimmt: Was für ein komischer Typ, dass der mit so einer Kinderuhr rumläuft. In Wirklichkeit war es aber ein wertvolles Designerstück. Natürlich gibt es aber auch Menschen, die mit einer Rolex daherkommen und damit gesehen werden wollen.

Ist es in unserer Gesellschaft verpönt, Geld zu haben?

In Deutschland ist es ein Problem, reich zu sein. Erst vor einiger Zeit wurde eine Studie veröffentlicht, die sagt: Millionäre haben kein gutes Ansehen. Wer sein Vermögen erbt, wird oft nicht akzeptiert. Die große Ausnahme sind Unternehmer, weil sie sich selbst etwas aufgebaut haben. In England und in den USA ist der Neid nicht so stark. Im Gegenteil: Hier wird einem auf die Schulter geklopft und zum Erfolg gratuliert. Kein Wunder also, wenn sich Reiche in Deutschland sehr dezent verhalten oder das Land verlassen.

Ist Reichtum also etwas Schlechtes?

Es kann schlechte Seiten haben, ja. Zum Beispiel, wenn es dazu führt, dass es vornehmlicher Lebensinhalt wird, immer mehr Geld haben zu wollen. Das ist wie in einem Laufrad. Gleichzeitig kann Geld auch zur Bürde werden, wenn Menschen Angst davor haben, ihren Besitz zu verlieren. Ich habe schon Erben erlebt, die wollten mit dem Vermögen der Familie nichts zu tun haben und waren froh, dass sich jemand anderes darum gekümmert hat. Andere haben hingegen das ganze Geld verprasst und sind daran zerbrochen.

Geld allein macht also tatsächlich nicht glücklich?

Es kann natürlich dabei helfen, sich seine Träume zu erfüllen. Ich habe aber auch viele Menschen kennengelernt, die absolut unglücklich mit ihrem Geld sind. Das kann man sich vielleicht nur schwer vorstellen, aber wenn ich reich bin, verkehre ich oft auch in bestimmten gesellschaftlichen Schichten. Verliere ich dann plötzlich viel, fühle ich mich ausgestoßen. Es geht nicht nur darum, dass das Geld weg ist, sondern darum, dass plötzlich ein vermeintlicher Makel da ist, eine Scham.

Wie helfen Sie diesen Leuten?

In diesen Fällen rate ich dazu, sich klar zu machen, wie viel Menschen in Berufen verdienen, die für die Gesellschaft sehr wichtig sind. Ich denke an Pflegekräfte, Krankenpfleger, Erzieher. Sie leisten täglich wahnsinnige Arbeit und müssen psychisch viel aushalten. Wenn man ihr Gehalt mit dem eigenen Einkommen vergleicht, sieht man schnell, wie privilegiert man ist.

Sie müssen Reichen erklären, wie gut es ihnen geht?

Ich denke, dass wissen die meisten schon selbst. Aber es ist wichtig, sich auch der Verantwortung bewusst zu sein. Und wenn eine materiell reiche Person mit ihrem Geld anderen hilft, dann stehen die Chancen besser, noch reicher zu werden – etwa durch Zufriedenheit, Glück und Anerkennung.

Ist Geld nur für Leute interessant, die wenig davon haben?

Das Gras des Nachbarn ist immer grüner. Das ist eine weit verbreitete Ansicht in unserer Gesellschaft. Reichtum ist für viele der Antrieb, etwas zu machen. Es gibt aber zwei Typen von Menschen: zum einen die, die zu Geld gekommen sind, weil sie sehr fokussiert waren. Für die wird mehr Reichtum immer wichtig bleiben. Und dann gibt es die Leute, die über erhebliches Vermögen verfügen, denen das aber immer unwichtiger wird. Ob die nun noch eine Million mehr oder eine weniger haben, interessiert sie nicht. Um es wirtschaftlich zu sagen: Irgendwann nimmt der Grenznutzen ab. Ab einem bestimmten Punkt macht noch mehr Geld nicht im gleichen Maß glücklicher.

Gibt es einen Unterschied zwischen dem Lottomillionär und dem, der sich sein Vermögen erarbeitet hat?

Die meisten Menschen, die plötzlich zu Reichtum gekommen sind, kennen die normalen Ängste und Nöte oft noch sehr gut und gehen daher sehr sorgsam mit ihrem Geld um. Aber natürlich gibt es auch die Ausnahmen, die abheben und relativ schnell alles durchbringen, weil sie damit nicht umgehen können. Menschen, die ihr Geld erarbeitet haben, sind es gewohnt, erfolgsorientiert zu arbeiten. Sie gehen oft mehr Risiko bei der Geldanlage ein und investieren etwa in Aktien, weil dort die Rendite höher ist. Erben hingegen, die den Familienreichtum langfristig bewahren wollen, gehen eher auf Nummer sicher, auch wenn es so gut wie keine Zinsen gibt. Für sie ist Stabilität beruhigend.

Menschen könnten mit ihrem Geld viel Gutes tun. Stattdessen wird es irgendwo angelegt oder investiert. Geht der Gesellschaft dadurch etwas verloren?

Viele Menschen wissen gar nicht, was viele vermögende Bremer tatsächlich alles für die Stadt oder kranke Menschen machen. Große Parks, die Kunsthalle, das Musikfest – gerade in der Kultur gibt es viele Stiftungen, die Gutes tun. Hinter denen stehen häufig sehr vermögende Bremer Familien. Sie kommen ihrer Verantwortung nach, stellen das aber nicht heraus. Früher war es üblich, dass Unternehmer ihren Betrieb wie eine Familie gesehen und deshalb auch Verantwortung für ihre Mitarbeiter verspürt haben. Der Wind ist aber rauer geworden, der Druck auf die Margen ist gewachsen. Die soziale Verantwortung hat deshalb leider in einigen Bereichen nachgelassen.

Deutschland ist ein sehr reiches Land. An was fehlt es uns in Ihren Augen?

Daran, anderen etwas zu gönnen; anzuerkennen, wenn sich jemand etwas aufgebaut hat. Wenn man erfolgreichen Menschen mehr Wertschätzung entgegenbrächte, würden wahrscheinlich auch mehr etwas von ihrem finanziellen Segen abgeben und teilen. Arm gegen Reich ist der falsche Weg. Gerade mittelständische Familienunternehmen haben neben der Zukunftssicherung des eigenen Unternehmens oft auch das Wohlergehen ihrer Mitarbeiter im Blick.

Wenn man reich ist und sich alles leisten kann, was bedeutet dann noch Luxus?

Die Menschen sehnen sich häufig nach einer Sache: Zeit. Denn davon hatten sie oft lange zu wenig. Sie haben viel gearbeitet, waren etwa immer für ihr Unternehmen da – aber nicht immer für ihre Familie. Sie hatten nicht genug Zeit für ihren Partner und haben verpasst, wie ihre Kinder aufgewachsen sind. Das bereuen irgendwann viele. Aber auch kleine Dinge und Gesten sind Luxus – weil man sie nicht kaufen kann.

Das Gespräch führte Stefan Lakeband.

Zur Person

Dennis Rodiek (42) ist bei der Berenberg Bank in Bremen für das Wealth Management verantwortlich und betreut vermögende Kunden aus Norddeutschland. Der Betriebswirt hat vor seinem Wechsel zur Privatbank unter anderem bei der Bremischen Volksbank gearbeitet.

Zur Sache

Zeit, Reichtum oder Glück

Die neue Interviewreihe „Die es wissen müssen“ stellt große Fragen: über Zeit, Reichtum oder Glück. Zu Wort kommen Menschen aus Bremen, die sich in ihrem Alltag mit diesen Phänomenen beschäftigen – bewusst oder unbewusst. In Teil drei, der am 19. August erscheint, spricht die Cellistin Karola von Borries über den richtigen Ton.