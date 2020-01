Seit Januar gilt für rund 500 Dachdecker in Bremen ein neuer Mindestlohn. (Bernd Kramer)

Für Dachdecker in Deutschland gibt es künftig mehr Geld: Allein in Bremen profitieren rund 500 Handwerker von einem neuen Mindestlohn für ihr Gewerk. Das teilte die Gewerkschaft IG Bau am Dienstag mit.

Demnach ist zum Januar die untere Verdienstgrenze für Gesellen um drei Prozent gestiegen. Ein Dachdecker muss damit mindestens 13,60 Euro pro Stunde bekommen. Auf den Monat gerechnet seien das etwa 70 Euro mehr. Einen weiteren Anstieg soll es 2021 geben, dann auf 14,10 Euro. Auch Ungelernte haben seit Jahresanfang mehr auf dem Lohnzettel. Sie müssen nun mindestens 12,40 Euro pro Stunde bekommen.

Das Lohnplus sei ein „wichtiges Signal“ für das Handwerk, heißt es von der IG Bau. „Viele Dachdeckerbetriebe haben mit dem Facharbeitermangel zu kämpfen. Höhere Löhne sind ein entscheidender Beitrag, um die harte körperliche Arbeit attraktiver zu machen“, sagt IG BAU-Bezirksvorsitzende Inge Bogatzki.

Gänzlich zufrieden ist sie aber nicht. Messlatte sei nach wie vor der Tariflohn, der Dachdeckern zustehe, wenn ihr Arbeitgeber Mitglieder der Innung ist. Dieser Lohn liegt bei 19,12 Euro pro Stunde. „Darunter sollte keiner arbeiten gehen, der sein Fach gelernt hat und Tag für Tag gute Arbeit macht“, sagt Bogatzki.