Am Domshof auf dem Wochenmarkt kontrolliert ein Dreier-Team des Hauptzollamts Bremen einen der 21 Stände und prüft, ob der Mindestlohn eingehalten wird. (FLS)

Es ist 6 Uhr morgens, am Hauptzollamt Bremen beginnt für die Beamten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit die Frühschicht mit der Einsatzbesprechung. Für sie ist es der zweite Tag der bundesweiten Fahndung gegen Mindestlohn-Betrüger. Und auch an diesem Mittwoch werden die Beamten wieder vor Ort sein und kontrollieren.

Zwei Teams mit jeweils drei Beamten tauchen gegen 8 Uhr am Domshof auf dem Wochenmarkt auf. An den Ständen, wo der Inhaber selbst bedient und sonst keine weiteren Mitarbeiter sind, dauert die Kontrolle nicht lange. An anderen Ständen kann es pro Angestellten schon mal bis zu 15 Minuten dauern. Sie lassen sich den Personalausweis und auch die Aufenthaltsgenehmigung zeigen, wenn es eine gibt, und fragen die Mitarbeiter, wieviel Gehalt sie monatlich bekommen, fragen, wie viele Stunden sie pro Woche arbeiten und wieviel Urlaub sie haben. Der Mindestlohn liegt derzeit bei 8,84 Euro und steigt ab Januar auf 9,19 Euro pro Stunde.

Klar, dass die Mitarbeiter den Beamten theoretisch alles erzählen können. Sybille Gradistanac, Pressesprecherin vom Hauptzollamt Bremen, sagt: „In Einzelfällen lassen sich die Kollegen die Buchführung zeigen.“ Über die Zeit würden die Zollbeamten ein Gespür dafür entwickeln, wo es sich lohnt, weitere Nachfragen anzustellen. Einen Tag zuvor waren die Beamten im Viertel unterwegs und haben vorwiegend Kiosks und Handyläden kontrolliert. Einer der Beamten sagt: „Die Mehrheit findet unsere Kontrollen gut.“ Kein Wunder, denn diejenigen, die den Mindestlohn nicht einhalten, können theoretisch die Preise drücken.

Verstärkung für Zoll

An den beiden bundesweiten Aktionstagen zur Sonderprüfung des Mindestlohns, an denen 6000 Beamte beteiligt waren, stehen vor allem das Gaststätten- und Hotelgewerbe im Fokus sowie die Transport- und Logistikbranche. „Es sind eigentlich alle Branchen, in denen ein Preisdruck herrscht“, sagt Zoll-Sprecherin Gradistanac. Immer wieder gibt es den Vorwurf, dass nicht genug bezüglich des Mindestlohns kontrolliert werde. Diesem Vorwurf begegnet Gradistanac so: „Bei den Kontrollen geht Qualität ganz klar vor Quantität. Wir machen uns erst Gedanken, wo wir aktiv werden können. Dann bereiten wir den Einsatz lange vor. Und nach dem Einsatz bearbeiten wir das intern so nach, um alles für das Gericht vorzubereiten.“ In der Öffentlichkeit nehme man dann eben nur den Einsatz vor Ort war und eben nicht all die Arbeit, die dazugehöre.

Aber das Gebiet vom Hauptzollamt Bremen ist groß. Es erstreckt sich südlich von Bremen hoch bis Cuxhaven und von Wilhelmshaven bis nach Stade und Buxtehude. Entsprechend soll das Personal in den kommenden Jahren aufgestockt werden – auch durch eigenen Nachwuchs. In diesem Jahr haben im Bremer Bezirk 60 junge Menschen ihre Ausbildung für den mittleren Dienst begonnen. Das dauert zwei Jahre. Und 25 junge Kollegen haben als Anwärter für den gehobenen Dienst begonnen. Dabei handelt es sich um ein duales Studium.

Hohe Geldstrafen

Kommende Woche wird das Hauptzollamt eine Bilanz aus den zwei Aktionstagen zur Mindestlohnprüfung ziehen. Gegen 9.30 Uhr haben die sechs Zollbeamten auf dem Domshof alle 21 Stände kontrolliert. Einen Verstoß konnten sie auf den ersten Blick nicht feststellen.

Bei der Kontrolle tragen die Zollbeamten Waffen. Das sei auch notwendig. Denn bei all den Ermittlungsaufgaben, die die Beamten inzwischen übernehmen müssen, haben sie immer mehr mit organisierter Kriminalität zu tun. Wo es für die Beamten bis zum Schichtende gegen 14 Uhr weiter hingeht, wird nicht verraten. Dann übernehmen die Kollegen der Spätschicht und prüfen weiter. Gradistanac sagt: „Wenn es die Branche erfordert, finden solche Prüfungen auch in der Nacht statt.“ Das könne beispielsweise in der Logistikbranche vorkommen. Unternehmern, die gegen den Mindestlohn verstoßen, droht eine Geldstrafe bis zu einer Höhe von 500.000 Euro.