Hier auf diesem Beispielfoto des U-Boots USS Jimmy Carter sieht man die Leitungen für die Entmagnetisierung oberhalb – getragen von den Stangen aus Hartholz. (US-Navy)

Bremen. Um Schiffe zu entmagnetisieren, braucht man Holz. Wer sich an seinen Physikunterricht in der Schule erinnert, weiß, dass die magnetischen Eigenschaften von Holz gegen null gehen. Aber um eine Magnetisierungsanlage für Marineboote zu bauen, ist ein bestimmtes Holz notwendig. Und das hat das Bremer Logistikunternehmen Brelog transportiert. Denn bei Kiel lässt die Deutsche Marine gerade eine neue Entmagnetisierungsanlage bauen. „Dafür braucht es ein ganz besonderes Hartholz, das es nur in Surinam gibt“, sagt Arne Luecken, einer der geschäftsführenden Gesellschafter von Brelog. „Von dort geht das Holz überall dorthin, wo Entmagnetisierungsanlagen gebaut werden.“

Ein Marinesprecher in Rostock erklärt, warum Schiffe entmagnetisiert werden müssen: „Die Entmagnetisierung dient dem Eigenschutz des Schiffs gegen Minen.“ Die Schiffe haben normalerweise entsprechende Vorrichtungen zur Entmagnetisierung an Bord. Aber zuvor muss das Magnetfeld vermessen werden. „Die Stromgeneratoren an Bord einer Fregatte könnten ein ganzes Dorf versorgen und haben ja auch ein eigenes Magnetfeld“, so der Marinesprecher. Auch das muss entmagnetisiert werden, ebenso wenn das Schiff von der Reparatur aus dem Dock kommt. So reagieren Grundminen auf Akustik, auf Druck und auf Magnetfelder. Der Sprecher der Marina ergänzt: „Bei der Elektronik von Grundminen lässt sich einprogrammieren, auf welche Parameter eine Mine reagieren soll.“ Ein entmagnetisiertes Schiff soll am besten unsichtbar für die feindliche Grundmine werden.

Das Holz für die Anlagen muss wiederum robust sein gegen alle Arten von Bohrwürmern – unter und über Wasser. Die Leitungen, mit deren Hilfe die Vermessung zur Entmagnetisierung erfolgt, können oberhalb und unterhalb verlaufen. Bei Marineschiffen befinden sie sich unterhalb und werden vom Holz getragen. Sowohl oberhalb als auch unterhalb werden die Leitungen von dem Holz getragen, das aus Surinam kommt. Der Bau der neuen Anlage bei Kiel soll im kommenden Jahr fertig werden. Dort sollen dann auch die Boote der niederländischen Marine entmagnetisiert werden. Für Brelog war die Beschaffung des Hartholzes etwas nicht Alltägliches, allerdings gehört der Transport von Forstprodukten zu ihrem Angebotsportfolio.

Neues Geschäftsfeld in China

Das Unternehmen mit seinen 26 Mitarbeitern will sich nun auf ein neues Geschäftsmodell wagen. Thorsten Dornia, ebenfalls geschäftsführender Gesellschafter von Brelog, erläutert: „Die chinesische Mittelschicht kauft sehr gern deutsche Qualitätsprodukte. Die wollen keine Kopien kaufen, sondern Originale. Und immer mehr deutsche und europäische Hersteller wollen in den chinesischen Markt einsteigen.“ Das sei beispielsweise für deutsche Modemarken ebenso interessant wie auch für deutsche Lebensmittelhersteller. Brelog verfügt mit seinem chinesischen Partner Cargo Services Far East in Hongkong über eine Distributionsstruktur in großen Teilen Asiens und kann die Märkte direkt beliefern. Genauso gibt es auf Luxusmarken spezialisierte Standorte, die eine Rücknahme-Logistik haben. „All diese Strukturen hat unser chinesischer Partner schon“, so Dornia. Brelog dockt also an dessen Plattform an. So will die Bremer Firma den Warenexport auf den asiatischen Markt forcieren. Dabei geht es um das Business-to-Business-Geschäft.

Das soll Brelogs bisheriges Import-Geschäftsfeld ergänzen: Was deutsche Hersteller in Asien produzieren lassen, schafft die Bremer Firma auf die Märkte in Europa. Die Steuerung der Warenflüsse läuft unter anderem mithilfe von Order Management Software. Durch die Auswertung bisheriger Daten sei es auch möglich, den Bedarf vorherzusagen. Brelog transportiert auch fertig gepackte Aktionspaletten für Verbrauchermärkte in Europa und speziell in Deutschland. Der Partner in Asien verpackt an seinen Standorten die Paletten marktfertig für die Verschiffung. „Die gelieferte Palette können die Mitarbeiter direkt im Markt platzieren. Sie müssen nur noch die Hülle entfernen“, ergänzt Dornia.

Was Brelog hier macht, ist ein Beispiel für die Zukunft der Logistik in Zeiten der Digitalisierung. Zuletzt hatte beim Jahrestreffen des Vereins Bremer Spediteure der Hamburger Wirtschaftswissenschaftler Henning Vöpel gesagt, die Betriebe müssten sich zu Plattformen zusammenschließen, um bestehen zu können. Denn der, der die Daten habe, dem gehöre die ­Zukunft. So könne es passieren, dass branchenfremde Akteure in die Logistikbranche einträten, weil sie die Plattformerfahrung hätten.

Allerdings gehört auch der richtige Kontakt dazu. „Wir arbeiten viel mit anderen Partnern zusammen, weil da jeder seine Kompetenz einbringen kann“, sagt Thorsten Dornia. „Aber gerade auf dem asiatischen Markt muss man sich regelmäßig treffen und austauschen.“ Auf diesem Weg kann Brelog trotz der überschaubaren Unternehmensgröße alles aus einer Hand anbieten. „Das wollen auch die Kunden so“, sagt der Geschäftsführer. Dass er dabei auch mit Konkurrenz zu tun haben wird, weiß er auch. Aber wer Hartholz aus Surinam importiert, und mit einer überschaubaren Unternehmensgröße klein und wendig ist, der mag auch hier den Wettbewerb aufnehmen.