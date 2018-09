Mit Info-Stand und drei Meter großen Figuren macht die Verbraucherzentrale am Bahnhofsvorplatz auf Fallstricke bei Banken, Handel und Internet aufmerksam. Vorständin Annabel Oelmann im Gespräch (l.) mit Verbraucherschutzsenatorin Eva Quante-Brandt und ihrem Kollegen Philipp Rehberg. (Schwiegershausen)

Wer sich als Kunde über den Tisch gezogen fühlt, kann zur Bremer Verbraucherzentrale im Altenweg gehen. Aber noch bis einschließlich Donnerstag steht die Verbraucherzentrale vor Ort beim Kunden – und zwar ganz zentral am Bahnhofsvorplatz. Dort steht sie mit ihrem Marktwächter-Truck und möchte damit Präsenz schaffen. Am Mittwochvormittag wurde der Stand offiziell von der Vorständin der Verbraucherzentrale, Annabel Oelmann, eröffnet, zusammen mit der Senatorin für Verbraucherschutz, Eva Quante-Brandt (SPD).

Die Aktion dient dazu, die Internetseite marktwaechter.de bekannter zu machen. Am Stand können die Verbraucher von eigenen Problemen berichten und direkt Beschwerden abgeben. Außerdem können sie sich über Erkenntnisse aus besonders auffälligen Verbraucherfallen im Finanzmarkt und in der digitalen Welt informieren oder vor Ort mit Beratern sprechen. Wer mag, kann am Glücksrad drehen und Kleinigkeiten gewinnen. Außerdem freuen sich die Mitarbeiter der Verbraucherzentrale, wenn die Besucher an der Umfrage zum Thema „mobiles Bezahlen“ teilnehmen.

Gegen falsche Versprechungen

Am Bahnhofsvorplatz macht der Stand mit drei Meter hohen Pop-Art-Figuren auf besondere auffällige Verbraucherprobleme aufmerksam und informiert über Fallstricke, die im Rahmen der Marktbeobachtung bereits aufgefallen sind. Die Fälle dazu stammen aus den Bereichen Onlinedating, Grauer Kapitalmarkt, Streaming, Altersvorsorge, Bankdienstleistungen und Telekommunikation. Quante-Brandt lobte die Aktion: „Hier werden die Verbraucher direkt vor Ort abgeholt. Es ist gut, ihnen aufzuzeigen, dass sie hier eine Möglichkeit haben, sich zu wehren, wenn es Differenzen zwischen ihnen und den Unternehmen gibt. Es ist gut, den Verbrauchern zu zeigen, dass sie die Kontrolle haben.“

Die Verbraucherzentrale Bremen beobachtet im Rahmen des Marktwächter-Projekts auch die Immobilienfinanzierung. Vorständin Annabel Oelmann sagt: „Der Bedarf an Orientierung bei der Immobilienfinanzierung und bei Themen wie Vorfälligkeitsentschädigung, Bausparen oder Wohn-Riester ist enorm. Strukturelle Probleme bei Angeboten für Immobilienfinanzierungen können für Verbraucher wirtschaftlich schnell bedrohlich werden.“ Um Missstände bei der Finanzierung des Eigenheims rechtzeitig zu erkennen, analysiert die Bremer Verbraucherzentrale die Beschwerden von Verbrauchern aus den bundesweit 16 Verbraucherzentralen und dem Beschwerdeportal marktwaechter.de.

120 Abmahnungen an Unternehmen seit 2015

Als Ergebnis der bisherigen Arbeit konnten bereits 42 konkrete Warnungen veröffentlicht werden, zuletzt vor unseriösen Finanzierungen im Bereich der Kreditvermittlung. Außerdem wurden mehr als 120 Abmahnungen ausgesprochen, zum Beispiel gegen den Online-Bezahldienst Paypal wegen zu langer und unverständlicher AGB. In mehr als 200 Gesprächen mit Behörden, wie der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) oder der Bundesnetzagentur sowie Anbietern machten die Marktwächterexperten im direkten Kontakt auf Verbraucherprobleme aufmerksam. Mit den Erkenntnissen der Marktbeobachtung erreichten die Experten außerdem vier Urteile im Sinne der Verbraucher, wie etwa gegen den Kreditvermittler Global Payments wegen irreführender Werbung.

„Die Marktwächter funktionieren erfolgreich als Frühwarnsystem: Sie beobachten den Markt aus Sicht der Verbraucher und haben etliche Probleme an die Oberfläche gebracht. Die offengelegten Probleme benennen sehr konkret die Themen, in denen Anbieter, Aufsicht und Politik für Verbraucher noch vieles verbessern müssen“, sagt Oelmann.

Schwarze Schafe werden den Behörden gemeldet

„Mit dieser tollen Aktion treten wir aktiv in den Dialog mit Verbrauchern, um die Marktwächter weiter ins Bewusstsein der Menschen zu bringen“, sagt Oelmann. Philipp Rehberg, Teamleiter des Schwerpunktes Immobilienfinanzierung ergänzt: „Als Marktwächter decken wir strukturelle Missstände auf. Der Dialog mit den Verbrauchern ist dabei sehr wichtig.“ Da, wo es notwendig ist, wird die Bafin informiert oder auch die Bundesnetzagentur. „Wir treten auch mit den Unternehmen selbst in Kontakt und suchen den Dialog. Wenn das keinen Sinn macht, erhalten die Firmen von uns eine Abmahnung, oder die Verbraucherzentralen verklagen sie“, sagt Rehberg.