Bremer Mitarbeiter von Arcelor-Mittal haben auf dem Marktplatz für einen fairen Wettbewerb und mehr Schutz vor Importen von Billigstahl demonstriert. (Stefan Lakeband)

Die Beschäftigten von Arcelor-Mittal haben sich am Dienstagmittag für den Erhalt ihrer Hütte stark gemacht. Vor der Bürgerschaft forderten sie die Politik dazu auf, die europäische Stahlindustrie vor Importen aus dem Ausland zu schützen. Vor allem die schlechten Umweltstandards in Ländern wie China, Russland oder der Türkei standen dabei im Vordergrund.

„Das ist doch ein schlechter Witz: Wir holen dreckigen Stahl nach Europa und wir produzieren sauberen Stahl und müssen noch eine Auflage zahlen", sagte Gesamtbetriebsratschef Klaus Hering vor etwa 1500 Demonstranten. Es sei Zeit für ein CO2-Label auf Stahlprodukte. Von der Politik forderte er, einen Zuschlag auf Stahlimporte, die unter ökologisch schlechteren Bedingungen hergestellt wurden als in der Europäischen Union.

Vorstandschef von Arcelor-Mittal Bremen, Reiner Blaschek, sagte: „Die europäische Stahlindustrie steckt in einer schweren Krise.“ Sowohl von der Europäischen Kommission als auch von der Bundesregierung wünscht er sich mehr Unterstützung.

Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) teilt diese Ansicht. „Wir müssen dafür sorgen, dass eine Stahlproduktion in Europa, Deutschland und in Bremen möglich ist“, sagte er. Auch er spricht sich für Schutzzölle aus. An die Mitarbeiter von Arcelor-Mittal gerichtet, sagte er: „Sie haben volle Rückendeckung.“

Ähnlich äußerten sich auch die Vertreter von den Grünen und der Linken. Maike Schaefer, Grünen-Fraktionsvorsitzende, bezeichnete Blascheks Aussage, bis 2050 klimaneutral produzieren zu wollen, als „super Statement“. „Ich wünschte, die Bundesregierung hätte den gleichen Mut“, sagte sie. Kristina Vogt, Fraktionschefin der Linkspartei, versicherte ebenfalls ihre Unterstützung: „Der Senat steht an eurer Seite. Darauf könnt ihr euch verlassen.“