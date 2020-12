Sollte die Karte auf dem Handy nicht richtig angezeigt werden, klicken Sie bitte hier.

Mit welchem Anbieter surfe ich mobil am schnellsten in Schwachhausen? Welcher Netzbetreiber lädt Youtube-Videos auf dem Handy in Bremen-Nord am besten? Und wie sieht es in den Randgebieten aus? Generell ist die Versorgung mit mobilen Daten in Bremen gut, doch gibt es unter den drei Netzbetreibern teilweise große Unterschiede. Regionale Daten eines Mobilfunktests zeigen nun, welches der drei Handynetze in welchem Bereich der Stadt am besten abschneidet. Die Daten stammen vom „Mobilfunk-Netztest 2021“ des Fachmagazins Connect und der Unternehmensberatung Umlaut. Beide Firmen führen den aufwändigen Test seit einigen Jahren gemeinsam durch – insgesamt war es bereits die 27. Auflage.

Verglichen wurden die drei Betreiber Vodafone, Telekom und Telefónica (O2). Für den Test sammelten die Experten von Mitte Mai bis Ende Oktober Tausende Datenpunkte in ganz Deutschland. Um ein möglichst aussagekräftiges Bild zu ermöglichen, flossen in die Bewertung verschiedene Messmethoden ein. Besonders in Metropolregionen waren die Tester etwa zu Fuß, mit dem Auto oder in der Bahn mit mehreren Handys unterwegs. Insgesamt legten die Experten eine Strecke von 22 379 Kilometern zurück.

Ein wichtiger Teil der Auswertung ist das sogenannte Crowdsourcing. Dabei handelt es sich um Daten von populären Handy-Apps, die im Hintergrund Informationen zur Netzqualität und Datenrate des jeweiligen Nutzers sammeln und übermitteln. Die Datenerhebung erfolgte anonym und nur mit Zustimmung. So kamen Messergebnisse von rund 400 000 Handynutzern in Deutschland zusammen. Das Crowdsourcing ermöglicht die Qualität der Breit­bandversorgung auf einzelne kleine Gebiete in Bremen herunterzubrechen. Diese geben den besten Anbieter in einem Sektor von 2x2 Kilometern an.

In Bremen Nord ist demnach vor allem Vodafone stark und hat hier in den meisten Sektoren die beste Netzabdeckung im Bereich mobile Daten von allen Anbietern. Die Bremer Innenstadt ist da umkämpfter: Hier liefern sich die Telekom und Vodafone einen Schlagabtausch um die beste Versorgung, mit leichten Vorteilen für die Telekom. Telefonica (O2) hat vor allem in den Randbezirken die Nase vorn: Sowohl in Seehausen als auch in Teilen von Borgfeld und Oberneuland bietet das Netz die beste mobile Breitbandversorgung aller Anbieter.

Die farbigen Flächen in der Karte zeigen den Sieger im Bereich mobile Daten, sie spiegeln aber keine Gesamtwertung für Bremen wider. Gesamtergebnisse einzelner Städte haben Connect und Umlaut nur für die Metropolen Hamburg, Berlin, Frankfurt, Köln und München ermittelt. Mit Blick auf ganz Deutschland ist die Deutsche Telekom bereits zum zehnten Mal in Folge der Gesamtsieger. Vodafone landet auf dem zweiten Platz, gefolgt von Telefónica, das sich im Vergleich zum Vorjahr stark verbessert zeigt. „Seine offensichtlich großen Anstrengungen bei Ausbau und Konsolidierung seines Netzes tragen überaus sichtbare Früchte“, heißt es im Abschlussbericht von Connect.

Während die Netzqualität in den großen Städten durchweg gut ist, sehen die Experten vor allem noch Verbesserungspotenzial im ländlichen Raum. Zwar haben sich alle Anbieter in Kleinstädten und auf Verbindungsstraßen verbessert, doch wurden gerade bei Datenanwendungen auf dem Handy teilweise nur 80 Prozent der möglichen Punkte erreicht. Besonders in der Bahn kam es etwa bei dem Abspielen von Youtube-Videos immer wieder zu Problemen.

Hinweise auf mögliche Funklöcher liefert der Test nicht, die letzte flächendeckende Auswertung alle Landkreise in Deutschland veröffentlichte Umlaut im Januar dieses Jahres. Bremen landete dort bei der mobilen Breitbandversorgung auf einem guten 22. Platz aller Land- und Stadtkreise in Deutschland. Im Bremer Umland sah das anders aus: Gerade die Landkreise Diepholz (Platz 208) und Osterholz (193) zeigten oft nur eine mäßige bis ordentliche Versorgung mit schnellem Internet auf dem Handy. Während rund um Orte wie Diepholz, Lilienthal oder Achim eine gute Netzqualität gemessen wurde, gab es auf dem Land viele blinde Flecken.

Zur Sache

5G-Ausbau kommt voran

Erstmals flossen dieses Jahr auch regulär Messergebnisse des neuen 5G-Netzes in den Test von Connect und Umlaut ein. In Deutschland können inzwischen zwei Drittel der Bevölkerung den Mobilfunk der fünften Generation im Netz der Telekom nutzen. Zuvor hatte bereits Wettbewerber Vodafone sein Ausbauziel für Ende 2020 erhöht. Im Netz der Telekom funken inzwischen 45 000 Antennen auf 5G, bei Vodafone sind es rund 10 000. Die Telekom peilt für Ende 2021 an, dass dann 80 Prozent der Bevölkerung mit 5G versorgt sind. 2025 soll der 5G-Ausbau mit einer quasi flächendeckenden Versorgung von 99 Prozent abgeschlossen sein. Der dritte Anbieter Telefónica (O2) startete sein 5G-Netz am 3. Oktober. Bis Ende 2021 soll das O2-Netz von derzeit 450 auf mehr als 6000 Antennen wachsen.