Herr Özdemir, eine Zukunft ohne Autos – ist das denkbar?

Cem Özdemir: Zumindest nicht auf absehbare Zeit. Ich glaube, das Auto wird noch auf lange Sicht Bestandteil der Mobilität sein. Es wird in Zukunft aber eine andere Rolle spielen. Wegen des Klimaschutzes und wegen des begrenzten Raums in den Städten brauchen wir weniger Autos, etwa durch Carsharing. Und Mobilität benötigt andere Autos – emissionsfreie. Kombiniert mit Bus, Bahn, Fahrrädern und mit Laufen ergeben sie ganz neue Mobilitätsmodelle. Es geht darum, pünktlich von A nach B zu kommen, bezahlbar und in Zeiten des Klimawandels natürlich umweltfreundlich.

Bedeutet das, dass Fortbewegung variabler wird?

Erst einmal geht es bei moderner Mobilität um mehr Freiheitsgewinn. Wir reden über Mobilität aber schließen Menschen etwa mit Handicap derzeit zum Teil aus, weil wir Städte ums Auto herum gebaut haben. Das heißt, die autogerechte Stadt war das Ziel mit Schneisen, die quer durch unsere Städte gehen. Jetzt muss dieser Raum in der Stadt neu und fairer aufgeteilt werden. Damit etwa der Radfahrer den Platz bekommt, den er benötigt, um sicher und komfortabel fahren zu können.

Und dann bedeutet moderne Mobilität auch ein Stück Gewinn an Lebensqualität, wenn man sich vorstellt, dass die Autos von morgen leiser sein werden und weniger oder gar keine Emissionen ausstoßen. Einfach ist das alles natürlich nicht, etwa der Umbau der Autoindustrie. Und wir haben auch Zeit verloren. In der Elektromobilität haben gerade andere die Nase vorne. Wir wissen aber, dass wir alles dafür haben, um diesen Rückstand wieder aufzuholen – wir haben hervorragende Forschungseinrichtungen, einen tollen Mittelstand und hochmotivierte junge Leute, die in Start-ups arbeiten.

Was muss konkret passieren, damit nicht noch mehr Zeit verloren geht?

Man muss anfangen, die Realität zur Kenntnis zu nehmen. Also nicht nach drei Jahren Dieselskandal noch und noch einen Gipfel veranstaltet, bei dem nichts rauskommt. Das geht ja auch einher mit einem Vertrauensverlust in die Lösungskompetenz von Politik. Es müssen jetzt erste Schritte eingeleitet werden, etwa die Einführung der blauen Plakette und eine Hardware-Nachrüstung für Dieselfahrzeuge, die wirklich die Luft sauberer macht und nicht eine Art Verschrottungsprämie, die dazu führt, dass ein Auto, das gerade drei Jahre alt ist, aus dem Verkehr gezogen wird.

Das Gespräch führte Jan-Felix Jasch.

Zur Person

Cem Özdemir ist seit 2013 Mitglied im Deutschen Bundestag für Bündnis 90/Die Grünen. Aktuell ist der 52-jährige Politiker Vorsitzender des Ausschusses für Verkehr und digitale Infrastruktur.