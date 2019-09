Das Container-Terminal in Bremerhaven. (Mohssen Assanimoghaddam/dpa)

Der Terminal wird im Gemeinschaftsunternehmen von Eurogate und der Reederei MSC betrieben. Die Entscheidung sei eine Investition in die Zukunftsfähigkeit des Hafenstandortes Bremerhaven, hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung.

Die beim Kranbauer Liebherr in Auftrag gegebenen Brücken haben eine Gesamthöhe von 135 Metern und eine Hubhöhe von über 51,2 Metern. Vor dem Hintergrund immer größer werdender Containerschiffe sei die Bestellung notwendig gewesen, um künftig wettbewerbsfähig bleiben zu können, sagte MSC-Gate-Geschäftsführer Friedrich Stuhrmann.

Als die „MSC Gülsün“ in Bremerhaven anlegte, begrüßte Hafensenatorin Claudia Schilling (SPD) das derzeit weltgrößte Containerschiff. Der Bremerhavener SPD soll es wichtig gewesen sein, im neuen Senat zumindest die Häfen zu verantworten. Schilling tut das – zusammen mit den Bereichen Wissenschaft und Justiz. (Mohssen Assanimoghaddam /dpa)

Die Brücken ersetzen zwei der insgesamt elf Brücken am MSC-Terminal. Größe und Dimensionierung der neuen Containerbrücken seien auf alle derzeit im Einsatz befindlichen Containerschiffklassen ausgerichtet, darunter auch die neue MSC-Megamax-24-Klasse, die aktuell größte der Welt. Auch auf weitere Steigerungen bei der Schiffsgröße seien die Brücken eingestellt.

Zum Auftragsvolumen wurde aus Wettbewerbsgründen nichts bekannt. Eurogate ist in Bremerhaven zu 50 Prozent am MSC Gate und zu 50 Prozent am North Sea Terminal beteiligt, das in Kooperation mit der Reederei Maersk betrieben wird. Der Eurogate-Container-Terminal Bremerhaven gehört Eurogate zu 100 Prozent. 2018 lag der Umschlag an den drei Terminals bei rund 5,5 Millionen Standardcontainern (TEU). (dpa)