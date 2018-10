Bei Beck's rattern die Flaschen durch die Abfüllung. AB Inbev will den Absatz von alkoholfreiem Bier weiter erhöhen. (Jaspersen/DPA)

Wer am Sonntag in Bremen beim Zieleinlauf des Marathons auf dem Marktplatz gewesen ist, konnte bei vielen Läufern beobachten: Nach dem Finish ging es für sie zum Zelt des Brauerei-Sponsors aus dem Sauerland, wo sie sich ein alkoholfreies Bier holten. Nach einer solchen Strapaze geht es zunächst ums Durstlöschen – ohne sich dabei mit Alkohol gleich schachmatt zu setzen.

Für die Brauereien gewinnt nicht nur die Zielgruppe der Sportler an Bedeutung, wenn es um alkoholfreies Bier geht. Seit 2008 hat sich nach Angaben des Deutschen Brauer-Bunds der Absatz von alkoholfreiem Bier verdoppelt und hatte im vergangenen Jahr einen Marktanteil von sechs Prozent. Das entsprach 6,2 Millionen Hektolitern alkoholfreiem Bier sowie Malzbier. Gleichzeitig ging der Bierabsatz insgesamt jedes Jahr zurück. Lag er 2009 noch bei 100 Millionen Hektolitern, waren es 2017 knapp 94 Millionen Hektoliter. Inzwischen gibt es 400 Marken, die Getränke ohne Prozente anbieten.

Ohne Prozente? Das ist so eine Sache. Denn dort, wo alkoholfreies Bier drauf steht, ist noch lange kein ganz alkoholfreies Bier drin. Alle Brauereien, die dem Deutschen Brauer-Bund angeschlossen sind, schreiben auf die Etikette drauf, dass immer noch weniger als 0,5 Prozent Alkohol enthalten sind.

Darauf hatten sich der Bundesverband der Verbraucherzentrale und der Brauer-Bund vor vier Jahren verständigt. So steht es auch auf der Etikette der Flaschenrückseite von „Beck's Alkoholfrei“ und dem zu AB Inbev gehörenden „Franziskaner Alkoholfrei“. Dass in den Bieren noch eine kleine Restmenge Alkohol enthalten ist, ist dem Herstellungsprozess geschuldet.

Um das Bier alkoholfrei zu machen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. AB-Inbev-Sprecherin Claudia Hauschild sagt: „Bei der Produktion von alkoholfreiem Bier sind zwei Herstellungsverfahren weit verbreitet: das Abbrechen des Gärprozesses bei einem Alkoholgehalt von unter 0,5 Volumenprozent oder das nachträgliche schonende Entfernen des Alkohols durch physikalische Verfahren wie zum Beispiel die Vakuumdestillation.“

Umkehrosmose wird auch in einigen Brauereien angewendet

Bei AB Inbev kommen sowohl die Vakuumdestillation als auch das Kälte-Kontaktverfahren zum Einsatz. Letzteres wird auch „gedrosselte Gärung“ genannt. Dabei lässt man die Hefe knapp über dem Gefrierpunkt arbeiten, die den Malzzucker sonst in Alkohol umwandelt. Dabei bildet sie die für das Bier notwendigen Aromastoffe. Sobald es nicht mehr als 0,5 Prozent Alkohol hat, wird der Prozess gestoppt.

Bei der Vakuumdestillation ist das so: Das Bier gärt wie sonst auch und hat seine Reifezeit. Danach wird der Alkohol abgedampft wie bei einer Destillation. Das wird bei niedrigen Temperaturen in einem luftleeren Raum gemacht. Dabei bleiben viele Geschmacksstoffe erhalten, und am Ende ist kaum noch Zucker im Bier. Einige Brauereien stoppen auch einfach die Gärung, bevor das Bier mehr als 0,5 Prozent Alkohol enthält.

Als viertes Verfahren gibt es ein Filterverfahren, die Umkehrosmose. Diese wird inzwischen auch in einigen große Brauereien angewendet. Dabei filtert eine Membran Alkohol aus dem Bier zusammen mit einer bestimmten Menge Wasser. Anschließend wird dem Bier wieder Wasser zugesetzt. Warum die verschiedenen Verfahren? Beim Pils geht es darum, einen ähnlichen Geschmack zu kreieren.

Mehr zum Thema Auf den Spuren des Bieres Wie die Bremer brauen lernten Bremen und Bier gehören schon seit dem Hochmittelalter zusammen. Doch wie wurde das Bremer Bier zum ... mehr »

Beim Weizenbier ist neben dem Alkohol die Hefe der Hauptgeschmacksträger. Dass das mundet, zeigt sich beim Absatz: Knapp 20 Prozent des Gesamtabsatzes von Franziskaner sind bereits alkoholfrei. Bei den alkoholfreien Mixgetränken läuft dort Weizen-Zitrone am besten.

Dann gibt es die 0,0-Prozent-Biere. Diese Biere enthalten weniger als 0,1 Prozent Alkohol. Laut Deutschem Brauer-Bund können Schwangere diese Biere konsumieren. Gleichzeitig sagt er, dass Alkoholkranke auch von diesem Bier die Finger lassen sollten, weil Aussehen, Geschmack und Geruch dem alkoholhaltigen Bier einfach zu ähnlich sind. 0,0 Prozent heißt aber noch lange nicht, dass diese Biere deutlich weniger Kalorien enthalten. Das Bitburger 0,0 Prozent hat zum Beispiel 33 Kalorien pro 100 Millilitern, das herkömmliche Pils hat dagegen 40 Kalorien – kein so großer Unterschied.

AB Inbev will Alkoholfrei-Anteil ausbauen

Theodora Plate von der Verbraucherzentrale Bremen sagt: „Auch ohne Alkohol können noch mehrere Stoffe im Bier sein, die viele Kohlenhydrate enthalten und entsprechend Kalorien.“ Für Ausdauersportler sieht sie andere isotonische Getränke durchaus als bessere Alternative statt eines alkoholfreien Bieres. Was sie sich allerdings wünscht: „Es wäre schön, wenn die Alkoholfrei-Welle auch bei den Zuschauern von Sportveranstaltungen zunehmen würde.“

AB Inbev will auf alle Fälle den Alkoholfrei-Anteil in Zukunft ausbauen. „Bis Ende 2025 soll jedes fünfte Bier aus unserem Haus alkoholfrei oder alkoholreduziert sein. Damit wird sich der Anteil der alkoholfreien und -reduzierten Biere im Sortiment mehr als verdoppeln“, sagte AB-Inbev-Sprecherin Claudia Hauschild. Denn bis 2050 werde jeder dritte Mensch weltweit 50 Jahre oder älter sein. „Für diese Menschen müssen wir attraktive Produkte anbieten. Gleichzeitig kommt es darauf an, dass wir es schaffen, dass Bier auch für die Generation 18 plus weiter relevant bleibt. Und alkoholfreie Produkte sind hier ein guter Hebel“, so Hauschild.