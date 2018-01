Auf dem Gelände des Armaturenherstellers Gestra wird gestreikt. (Florian Schwiegershausen)

Die 24-Stunden-Warnstreiks bei den Bremer Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie laufen. Am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr kamen zwischen 150 und 200 Metallern zur Kundgebung in Findorff vor dem Werkstor des Armaturenherstellers Gestra. Die vorherrschende Farbe war Rot - von den IG-Metall-Fahnen und von den roten Jacken der Gewerkschaftsmitglieder. Die Trillerpfeifen sind schon von der Seitenstraße zu hören. Mit heißem Kaffee aus dem aufgebauten Zeltpavillon wärmen sie sich auf, angesichts des Bremer Schmuddelwetters. Unterstützung erhielten die Gestra-Mitarbeiter unter anderem von Kollegen aus dem Airbus-Werk. Am Abend halfen außerdem Mitarbeiter der Bremer Stahlwerke beim Aufbau.

Die Gestra-Betriebsratsvorsitzende Katja Pilz ist zufrieden, denn an allen Eingängen zum Gestra-Gelände stehen Streikposten, so dass keiner auf das Gelände kommen kann. „Hier arbeitet heute keiner“, sagt Pilz. Auf der Kundgebung sagte der Wirtschaftswissenschaftler Rudolf Hickel von der Ladefläche des Miet-Lkw, der als Bühne fungiert: „Eure Tarifforderungen sind verantwortungsvoll und machbar.“

Hickel: „Streik mit Grundgesetz vereinbar“

Hickel wies nochmals ausdrücklich darauf hin, dass die 24-Stunden-Streiks mit dem Grundgesetz vereinbar seien. Das sehen die Arbeitgeber anders. Sie wollen an diesem Dienstag in Frankfurt, wo die IG Metall ihre Zentrale hat, beim Arbeitsgericht Klage einreichen. Die Lohnforderung für sechs Prozent mehr Lohn sieht Hickel gerechtfertigt: „Zwei Prozent dienen dazu, um die Inflation auszugleichen, bis zu 1,5 Prozent als Anteil an der Produktivität und mindestens zwei Prozent als Umverteilungskomponente. Denn die Gewinne sind in den vergangenen Jahren stärker gestiegen als die Löhne.“ Hier gelte es, sich einen Teil zurückzuholen.

Der Bremer IG-Metall-Bevollmächtigte Volker Stahmann sagte, dass die Arbeitgeber der Gewerkschaft dankbar sein könnten: „Würden wir hier nicht die 24-Stunden-Warnstreiks machen, wären wir längst bei der Urabstimmung für einen Dauerstreik.“ Damit verweist Stahmann zumindest schon mal darauf, dass auch dies eine weitere Möglichkeit des Arbeitskampfes sein könnte.

Daimler-Streik ab dem Abend, Airbus ab Donnerstag

Die Metaller kämpfen unter anderem für sechs Prozent mehr Lohn und das Recht auf eine zeitweise Reduzierung der Arbeitszeit auf 28 Stunden, um sich um die Kinder zu kümmern oder einen Angehörigen zu pflegen – das mit teilweisem Lohnausgleich. Am Abend werden auch die Daimler-Beschäftigten in einen 24-Stunden-Warnstreik treten sowie die Kollegen des Automobilzulieferers Lear. Am Freitag sind dann auch die Beschäftigten des Bremer Airbus-Werks zum 24-Stunden-Warnstreik aufgerufen, der um 0 Uhr beginnen wird und den ganzen Freitag andauert.

Gestra-Betriebsratsvorsitzende Katja Pilz schätzt, dass mindestens 60 Prozent der knapp 400 Mitarbeiter des Armaturenherstellers Mitglied der IG Metall sind. Die Nachtschicht, die als erstes die Arbeit niederlegte, bestand aus acht Personen. Zusammen mit Kollegen aus anderen Betrieben lauschten sie am Dienstagabend den Worten des Bezirksleiters der IG Metall Küste, Meinhard Geiken. Den größten Anteil der Streikenden bei Gestra machten an diesem Morgen die Mitarbeiter der Frühschicht aus sowie der normalen Tagesschicht vor allem in der Verwaltung.