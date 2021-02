Till Schüssler (links) und Yannick Ohrens brachten die Liebe zu Werder Bremen, gutes Essen und Reisen zusammen – und heute auch das gemeinsame Unternehmen. „Wir bekommen inzwischen Bestellungen aus ganz Deutschland und sogar Österreich und der Schweiz“, erzählt Ohrens. (Christina Kuhaupt)

Beutel auf, Pulver raus, Wasser drauf und umgerührt: Fertig ist die Soße zum Dippen, Verfeinern und Marinieren. Nach dieser simplen Zubereitungsmethode funktionieren sämtliche Produkte von Rubculture. Das Prinzip Fertigmischung hat das Bremer Start-up natürlich nicht erfunden. Doch Yannick Ohrens und Till Schüssler wollen der Welt beweisen, dass „Convenience“ auch anders geht: so fix wie möglich, aber gleichzeitig auch nachhaltig, natürlich und mit kulinarischem Anspruch. Den Kunden schmeckt es offensichtlich. Mittlerweile bilden sich mitunter schon vor der Ladenöffnung kleine Schlangen vor der Tür, und online trudeln Bestellungen von nah und fern ins Haus. Die Pandemie erwies sich dabei als Fluch und Segen zugleich.

Ladengeschäft und „Kulinarik-Werk“ befinden sich seit drei Monaten in einer ehemaligen Postfiliale an der Kirchbachstraße 200. In Holzboxen entlang der Wände werden die Kreationen des Hauses präsentiert wie kleine Kostbarkeiten. Die Kartons tragen Namen wie „Jamaican Spicer“, „Tropical Sour“, „Coco Cocktail“ oder „Smoky Garlic“, und sie enthalten jeweils 80 Gramm davon, verteilt auf acht Portiönchen. Viel Verpackung, aber kein Müll, betonen die Firmengründer: Die Würfel werden aus Graspapier gefertigt. Die Portionsbeutelchen – „Rubpillows“ genannt – bestehen zu 90 Prozent aus Zellulose. Sie dürfen nach Gebrauch in der Biotonne landen oder auf dem Komposthaufen der Natur zurückgegeben werden. „Wir wollten nicht mit Plastik arbeiten“, betont Schüssler.

Die Kreationen sollen schnell zubereitet werden können und lecker sein. (Christina Kuhaupt)

Zutaten aus biologischem Anbau

Das Lager ist gefüllt mit gut eineinhalb Tonnen an Zutaten, die allesamt aus zertifiziertem biologischem Anbau stammen – bis auf das Salz, das grundsätzlich nicht mit Öko-Zertifikat zu erhalten ist, präzisiert Schüssler. In der winzigen Küche wird per Hand gemischt und abgefüllt. Für Letzteres ist eine Schlauchbeutel-Maschine zuständig, die speziell für kleine Mengen konstruiert wurde. Um sie zu finden, mussten die Besitzer bis nach Italien fahren.

Doch nun zum Inhalt der Ketchupvarianten, Barbecuesoßen, würzigen Cremes und süßen Dessertsoßen. Was ursprünglich aus frischem Gemüse, Früchten und Kräutern komponiert wurde, musste anschließend in Trockenzutaten übersetzt werden. Diesen Vorgang beschreibt Ohrens als „unzählige Versuche mit Feinwaage, Stift und Zettel“. Eine kritische Versuchsgruppe aus Angehörigen und Freunden stimmte bei der Auswahl der 20 Kreationen mit ab, die nun den Kern des Rubculture-Sortiments bilden. Sie alle kommen ohne raffinierten Zucker, künstliche Aromen und Geschmacksverstärker aus, sind grundsätzlich vegan und glutenfrei. Eine Serie an Zubehör – vom kleinen Messbecher bis zum kompletten „Dinner Kit“ – soll die Zubereitung noch einfacher machen. Für das Design sorgte Lucas Lisakowski. Der mit den Gründern befreundete Mediengestalter ist auch der Herr der Laser-Graviermaschine, die Rubculture-Accessoires mit dem Firmenlogo oder mit personalisierten Beschriftungen versehen kann.

Geplant war das alles ganz anders, erzählen Ohrens (27) und Schüssler (36), die seit Jahren in derselben WG am Dobben wohnen, und über die gemeinsame Liebe zu Werder Bremen, gutem Essen und fernen Ländern zusammenfanden. Einem Pauschalurlaub auf Jamaika folgten weitere Reisen ins wenig touristische Hinterland, Freundschaften mit Einheimischen, und schließlich die Idee, auszuwandern und sich mit einem Restaurant selbstständig zu machen. Pläne wurden geschmiedet, Grundstücke besichtigt, eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, Rezepturen entwickelt. Irgendwann häuften sich aber die behördlichen Steine, die dem Traum in den Weg gelegt wurden, zu einem unüberwindlichen Berg, erzählt Ohrens. Doch die Kreationen aus der WG-Küche seien zu gut, um sie für sich zu behalten, so Ohrens: „Rubculture möchte dazu beitragen, dass Leute mit Begeisterung kochen.“

Wer soll in zehn Einzelportionen investieren, wenn im Supermarkt zum gleichen Preis zwei, drei Flaschen Ketchup oder Cocktailsoße zu haben sind? Zum Beispiel kleinere oder Single-Haushalte, die hochwertige Zutaten schätzen und gerne mal etwas Neues ausprobieren – aber nicht unbedingt seltene Gewürze wie Sarsaparilla, Lucuma oder Dattelzucker parat haben. Es sind Menschen, die Lebensmittelverschwendung und Verpackungsmüll ablehnen, erklärt Schüssler: Man denke an die „Galerien angebrochener Soßen, die keine Chance haben, innerhalb des Mindesthaltbarkeitsdatums konsumiert zu werden“.

Über Bremen hinaus bekannt

„Wir fragten uns, warum vorher noch niemand auf diese Idee gekommen ist“, sagt Ohrens. „Wir haben überall geschaut: Etwas Vergleichbares haben wir weltweit nicht gefunden.“ Der Plan, die Marke und ihre Produkte auf Märkten, Messen und Stadtteilfesten vorzustellen, erledigte sich kurz nach der Unternehmensgründung im März 2020. Trotzdem ist Rubculture heute über Bremen hinaus bekannt: „Wir bekommen inzwischen Bestellungen aus ganz Deutschland und sogar Österreich und der Schweiz.“

Noch kann das Geschäft die Gründer nicht ernähren. Die Ladenöffnungszeiten beginnen, wenn Lagerfachwirt Ohrens und Werder Bremen-Fanmanager Schüssler hauptberuflich Feierabend haben. Doch in Zukunft soll das Sortiment weiter ausgebaut werden, sagen beide. Und wieder sollen es Produkte sein, von denen die Kundschaft noch gar nicht weiß, dass sie ihnen bislang fehlen.