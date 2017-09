Mit Kork und Fasern aus Flachs baut Friedrich Deimann nachhaltige Segeljachten. (Frank Thomas Koch)

Etwas Gutes noch besser zu machen, ist keine leichte Aufgabe. Friedrich Deimann hat sich aber genau das vorgenommen. Und bislang ist er damit sehr erfolgreich. An diesem Dienstag hat er den Bremer Umweltpreis für seine Firma Green Boats bekommen. Ausgezeichnet wurde er für die erste Serienjacht weltweit, die aus nachwachsenden Rohstoffen gebaut wurde.

Die Idee dazu kam dem 31-Jährigen, als er sich mit etwas Neuem beschäftigte. Eigentlich hat er gelernt, wie man Holzboote baut. Als er sich aber mit dem Verfahren auseinandergesetzt hat, wie Schiffe aus Kunststoff hergestellt werden, war ihm klar: Hier gibt es viele Vorteile und Möglichkeiten. Diese Schiffe sind wesentlich leichter, beständiger und einfacher in Serie zu fertigen. „Trotzdem habe ich mich gefragt, was man verbessern kann“, sagt Deimann. Denn für den Bootsbauer sind Harze und Glasfasermatten nicht angenehm zu verarbeiten. Also hat Deimann überlegt, was er anders machen kann – und ist bei natürlichen Rohstoffen angelangt.

Unterstützung von den Bionikern der Hochschule Bremen

Zusammen mit den Bionikern der Hochschule Bremen hat er Materialien auf ihre Eigenschaften getestet. In seiner Werft baut er nun Jachten, die zu einem Großteil aus nachwachsenden Rohstoffen bestehen. Statt Glasfaser nimmt er Flachs, Kork ersetzt mit Treibgas aufgepumpten Schaum, das Harz ist auf Leinölbasis. In der Verarbeitung machen diese Materialen keinen großen Unterschied. Seit 2013 gibt es nun Green Boats, insgesamt vier Bio-Segler hat Deimann mit seinen zwei Kollegen schon gebaut. Die 10.000 Euro Preisgeld will er nun in eine Plattenpresse investieren, um die Materialien leichter zu verarbeiten.

Mehr zum Thema Bremer Bootsbauer entwickeln Bio-Segelboot Wenn am kommenden Wochenende die Bremer "Boatfit" in den Messehallen stattfindet, ist auch das Team ... mehr »

„Mit Unternehmergeist und der Vision von einer durch und durch nachhaltigen Produktentwicklung ist Friedrich Deimann als Bootsbauer gestartet“, sagt Umweltsenator Joachim Lohse (Grüne) zu der Auszeichnung. Auch der Geschäftsführer der Bremer Aufbau-Bank, Ralf Stapp, würdigt Deimanns Idee. „80 Prozent weniger Energieverbrauch bei der Herstellung und die Verwendung nachwachsender Rohstoffe sind in diesem Bereich etwas ganz Besonderes. Green Boats ist mit dieser Entwicklung ein Leuchtturmprojekt mit echtem Innovationspotenzial gelungen, das weit über den Bootsbau hinausgeht.“ Denn durch die Kombination der natürlichen Fasern ergeben sich aber nicht nur neue Möglichkeiten für den Bootsbau. Das Material kann etwa auch in Wohnmobilen oder dem Flugzeugbau eingesetzt werden, denn es ist extrem stabil und trotzdem leicht. „Zudem schafft es ein angenehmes Raumklima“, sagt Deimann. Denn anders als bei Kunststoffbooten gebe es keine unangenehmen Ausdünstungen.

Weitere Unternehmen aus dem Land Bremen nominiert

„Der Preis soll auch andere Unternehmen motivieren, sich über innovative Ansätze Gedanken zu machen“, sagt Stapp. Besonders erfreulich sei es, wenn diese sowohl nachhaltig als auch wirtschaftlich seien. Auch Lohse freut sich als Schirmherr über den Preis. „Wir Politiker können Unternehmen nicht vorschreiben, dass sie an neuen Lösungen arbeiten sollen.“ Da sei der Bremer Umweltpreis ein willkommener Anreiz, die Kreativität der Wirtschaft zu fördern.

Neben Green Boats waren für den diesjährigen Umweltpreis auch noch weitere Unternehmen aus dem Land Bremen nominiert. So lobt Lohse etwa den vorbildlichen Ansatz der Bremerhavener Firma Siwona. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, alte Bürotechnik wie Telefone und Computer entweder wieder aufzubereiten oder die Einzelteile zu verwerten. Zudem arbeiteten bei Siwona Menschen mit Behinderung, die durch ihren Job eine Perspektive bekämen.

Atlantic Hotel Sail City in Bremerhaven hat auf Ökostrom umgestellt

Ebenfalls aus Bremerhaven war das Unternehmen Deutsche See nominiert. Der Fischverarbeiter hat sich mit vielfältigen Mitteln dem Klimaschutz verschrieben. So setzt er beispielsweise auf Fotovoltaikanlagen, eine energiesparende Beleuchtung und eine emissionsarme Fahrzeugflotte. Zuletzt hatte das Unternehmen Schlagzeilen gemacht, weil es Volkswagen wegen des Dieselskandals verklagt. Begründung: Die von der Deutschen See eingesetzten VW-Fahrzeuge seien nicht so umweltfreundlich wie vom Autobauer beworben.

Als Viertes war zudem das Atlantic-Hotel Sail City in Bremerhaven in der Finalauswahl. Schirmherr Lohse sieht dem Umweltschutz vor allem in der Unternehmensphilosophie verankert. „Dieser Gedanke wird von allen Mitarbeitern getragen“, sagt er. So hat das Hotel etwa einen CO2-Fußabdruck erstellen lassen, der Aufschluss über die Verbräuche gibt, den regionalen Einkauf ausgebaut sowie ein eigenes Green Team aufgebaut. Darin können sich die Mitarbeiter aller Abteilungen einbringen und alltägliche Abläufe hinterfragen – angefangen bei der Mülltrennung bis hin zur Anschaffung effizienterer TV- oder Küchengeräte. 2015 hat das Atlantic Hotel Sail City zudem komplett auf Ökostrom umgestellt.