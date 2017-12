CTS Eventim hat seinen Verwaltungssitz in Bremen. (dpa)

Entertainer Stefan Raab, You-Tube-Star Mike Singer und der Rapper Dame – für diese drei Künstler wirbt der Ticketvermarkter CTS Eventim aktuell auf seiner Internetseite mit einem exklusiven Vorverkauf. Exklusivvereinbarungen wie diese könnten in Zukunft seltener werden. Denn das Bundeskartellamt hat dem Unternehmen, das seinen Verwaltungssitz in Bremen hat, nun Exklusivvereinbarungen mit Vorverkaufsstellen und Veranstaltern von Live-Konzerten und Festivals verboten.

"CTS Eventim ist als Anbieter des mit Abstand größten Ticketsystems in Deutschland marktbeherrschend", sagte Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes. Unternehmen in einer solchen Marktposition würden kartellrechtlich besonderen Pflichten unterliegen. "Soweit CTS Eventim seine Vertragspartner verpflichtet, Tickets ausschließlich über das Ticketsystem von CTS zu vermitteln, nutzt das Unternehmen seine Marktmacht zulasten des Wettbewerbers aus." Laut Bundeskartellamt werden bundesweit bis zu 70 Prozent aller Tickets, die über solche Systeme verkauft werden, über das von CTS Eventim vermittelt.

Nach Angaben der Behörde hat das Unternehmen in Verträgen mit Veranstaltern festgeschrieben, dass sie diese Tickets für ihre Konzerte ausschließlich oder zu einem erheblichen Anteil nur über das System von CTS Eventim vertreiben dürfen. Das Bundeskartellamt hat das Unternehmen aufgefordert, solche Verträge innerhalb von vier Monaten anzupassen. Die Aktie des im M-Dax gelisteten Unternehmens gab zeitweise um 2,2 Prozent nach, zum Handelsschluss kostete sie 40,30 Euro und damit 1,5 Prozent weniger als zum Handelsstart.

Unternehmen will sich zur Wehr setzen

Dir Firma mit Hauptsitz in München will sich nun gegen das Verbot zur Wehr setzen. "Die Entscheidung des Bundeskartellamtes verkennt den lebhaften Wettbewerb im Markt für Ticketdienstleistungen", teilte CTS Eventim mit. Dieser habe sich durch vielfache Markteintritte digitaler Anbieter im In- und Ausland laufend verschärft. Das Unternehmen warf den Wettbewerbshütern vor, "mit einer vorgefassten Überzeugung" in das Verfahren gegangen zu sein. Sie hätten sich "nicht ausreichend mit unseren starken Gegenargumenten auseinandergesetzt". CTS Eventim kündigte daher an, die Entscheidung nicht akzeptieren und bei den zuständigen Gerichten auf "eine Korrektur des Beschlusses" hinwirken zu wollen.

Hanns-Wolfgang Trippe, Strategieberater im Segment Ticketing, machte darauf aufmerksam, dass Exklusivvereinbarungen andernorts längst normal sind: In den USA seien es Anbieter wie Ticketmaster, AXS, Ticketfly und See Tickets, die über eine Vormachtstellung verfügten und so den Markteintritt potenzieller Wettbewerber effektiv verhinderten. "Wenn die Kartellbehörde CTS Eventimnun solche Exklusivvereinbarungen verbietet, wird das Unternehmen andere Wege finden, die Veranstalter an sich zu binden", sagte Trippe. Zum Beispiel über das verfügbare Geld. Denn als großes Unternehmen hat CTS Eventim finanzielle Mittel zur Verfügung, die kleinere Anbieter nicht haben. Damit könne das Unternehmen Veranstalter schon vor den Tourneen mit Geld für die Produktionen versorgen und diese – zur Not auch ohne vertraglich festgeschriebene Exklusivvereinbarungen – an sich binden, sagte der Berater. Dass die Ticketpreise wegen der Entscheidung des Bundeskartellamtes auf lange Sicht günstiger für den Verbraucher werden, glaubt Trippe nicht.

Mehr als bloßer Ticketvermarkter

Dabei ist mehr Wettbewerb genau das, was das Bundeskartellamt mit seiner Entscheidung erreichen will. Die Behörde hat nun vorgegeben, dass die Veranstalter, mit denen CTS Eventim Verträge über mindestens zwei Jahre hat, wenigstens 20 Prozent ihres jährlichen Ticketvolumens über andere Systeme vermitteln. Damit ist es schon die zweite Niederlage in kurzer Zeit, die CTS Eventim einstecken musste: Vor zwei Wochen hatte das Bundeskartellamt dem Unternehmen verboten, die Mehrheit an der Konzert- und Veranstaltungsagentur Four Artists, die Musiker wie die Fantastischen Vier, Clueso oder Andreas Bourani vermarktet, zu übernehmen. Dadurch würde die Firma eine Kontrolle über weitere, relevante Ticketkontingente erhalten und ihre Marktposition weiter ausbauen, sagte Kartellamtschef Mundt damals. CTS Eventim ist längst viel mehr als ein bloßer Ticket-Vermarkter: Das Unternehmen betreibt Veranstaltungshallen und veranstaltet Konzerte und Festivals.