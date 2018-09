Martin Günthner (SPD, r), Bremens Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen und Jens Laßmann, Standortleiter ArianeGroup Bremen vor dem Modell der ersten Ariane-6-Rakete auf der Bremer Bürgerweide. (Carmen Jaspersen/dpa)

Das Einzige, was an diesem Montag fliegt, ist eine große schwarze Plane. Als die drei Herren im Anzug auf einen violetten Knopf drücken, macht es klack, und der schwarze Stoff fällt zu Boden und gibt den Blick auf ein großes Banner frei. Es zeigt eine Oberstufe, die durch den Weltraum fliegt und einen Satelliten absetzt. Wie eine Erinnerung an das, was in der Halle gebaut werden soll, hängt dieses Bild nun im neuen Fertigungszentrum der Ariane 6.

Der Knopfdruck und die fallende Plane sagen: Jetzt geht es los, der Countdown läuft. Auf 6000 Quadratmetern hat der deutsch-französische Weltraumkonzern Ariane Group die Produktion errichtet, in der künftig bis zu zwölf Oberstufen im Jahr für die nächste Generation der europäischen Trägerrakete entstehen sollen. „Wir haben einen unglaublichen Zeitdruck, die Ariane 6 fertigzustellen“, sagt Standortleiter Jens Laßmann zur Begrüßung der Gäste, die für die Einweihung der Fertigung gekommen sind.

Deswegen habe man auch schon mit der Produktion begonnen, obwohl man noch nicht ganz fertig sei. Während im vorderen Teil des Gebäudes schon an der Oberstufe gebaut wird, wird im hinteren Teil noch immer gewerkelt. Hier soll der Reinraum entstehen. „Wir bündeln hier die Industriebeiträge zur Oberstufe der Ariane 6 unter einem 24 Meter hohem Dach“, erläutert Pierre Godart.

Denn die Oberstufe der Rakete bestehe aus vielen verschiedenen Teilen, die in Bremen zusammengesetzt würden, sagt der Deutschland-Chef von Ariane Group. So wird etwa der Tank, der in einer benachbarten Halle bei der OHB-Tochter MT Aerospace gebaut wird, bei Ariane Group in einem neuen Verfahren gereinigt. Was früher mit Chemie gemacht wurde, passiert in der neuen Halle nun mit einem hochpräzisen Laser. Das sei schneller und umweltfreundlicher, sagt Godart.

Danach werden die Tanks mithilfe eines einzigartigen, robotischen Sprühverfahrens mit einer externen Isolierung versehen, bevor es in den Reinraum geht. Hier wird dann unter anderem das wiederzündbare Vinci-Triebwerk in die Oberstufe gebaut und die Avionik, also unter anderem verschiedene Steuerungselemente, integriert. Erste Probeläufe hat es in der Halle schon gegeben, der Start der eigentlichen Produktion folgt später.

Mehr als 40 Millionen Euro hat sich Ariane Group die neue Produktionshalle kosten lassen, etwa 50 Menschen werden hier später arbeiten, wenn sie ihren Regelbetrieb aufgenommen hat. Im ersten Halbjahr 2019 soll dann die erste Oberstufe für die Ariane 6 das Werk in Bremen verlassen, am 16. Juli 2020 ist dann der Jungfernflug der europäischen Trägerrakete vom Weltraumbahnhof in Französisch-Guayana geplant. Weitere Starts seien auch schon verkauft.

„Ich kann mit Versprechen nicht arbeiten“

Ein Selbstläufer ist die neue Rakete aber nicht. Das macht Godart auch deutlich: „Wir brauchen Aufträge. Und zwar jetzt.“ Damit meint er vor allem sogenannte institutionelle Aufträge, also solche, bei denen europäische Staaten Fracht ins All befördern wollen, beispielsweise Überwachungs- oder Forschungssatelliten. „Wir verstehen nicht, warum die europäischen Staaten Geld in die Entwicklung der Rakete stecken, es dann aber nicht selbstverständlich ist, dass sie bei Starts automatisch auf diese Rakete zurückgreifen“, kritisiert Godart.

Andere Nationen wie die USA, Russland und China würden immer nationale Produkte nehmen, nur Europa lasse andere Anbieter auf dem Markt zu. Er forderte in diesem Zusammenhang „gleiche Regeln für alle“. Aus der europäischen Politik höre Godart immer wieder, er solle sich keine Sorgen machen. Ariane Group würde schon die Aufträge bekommen. „Ich kann mit Versprechen aber nicht arbeiten“, erwidert Godart. Als Hauptauftragnehmer habe er Verträge mit Zulieferern geschlossen, denen eine Vorfinanzierung häufig schwerfalle; etliche sitzen in Bremen und umzu.

Insgesamt sind an der Entwicklung und Fertigung der Ariane 6 mehr als 600 Unternehmen aus 13 europäischen Ländern beteiligt. Kleine und mittlere Unternehmen machen etwa 60 Prozent des Auftragsvolumens aus. Schon im Frühjahr hatte der Vorstandsvorsitzende von Ariane Group, Alain Charmeau, von einem drohenden Produktionsstopp gesprochen, sollten nicht bald Verträge für die institutionellen Starts der Staaten unterzeichnet werden.

Dass die gerade anlaufende Fertigung schon wieder angehalten werden könnte, davon will der Deutschland-Chef nun nicht sprechen. Man brauche allerdings diese Grundauslastung. „Als die Entwicklung der Ariane 6 beschlossen wurde, haben uns die europäischen Staaten je fünf institutionelle Starts für sechs Jahre in Aussicht gestellt“, sagt Godart. Zusammen mit kommerziellen Aufträgen, etwa für Kommunikationssatelliten, habe man eine Grundauslastung von etwa zehn bis zwölf Raketen im Jahr.

„Nur mit dieser Grundauslastung können wir effizient arbeiten“, sagt Godart. Gebe es diese Grundauslastung nicht, verteuere sich die Rakete. Unterstützung verspricht Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD): „Sie haben den Bremer Senat an Ihrer Seite.“ Für Europas Zugang zum All könne er sich nichts besseres vorstellen als die Ariane 6. Doch auch er sehe die Notwendigkeit für verlässliche Rahmenbedingungen.

Modell auf der Bürgerweide

Denkbar ist, dass Anfang nächsten Monats Ariane Group weitere Starts verbuchen kann. In der ersten Oktober-Woche findet mit den International Astronautical Congress (IAC) die wichtigste Raumfahrtmesse der Welt in Bremen statt, bei der mehr als 4000 Industrievertreter und Wissenschaftler in die Hansestadt kommen. Bei einer der letzten Raumfahrtmessen, der World Satellite Business Week in Paris Anfang September, hatte das Unternehmen Aufträge vom Satellitenbetreiber Eutelsat bekanntgegeben.

Wie die Ariane 6 später einmal aussehen soll, dass können Besucher im Oktober beim IAC am Stand von Ariane Group betrachten – oder auch schon jetzt sehen. Nach dem Startschuss für die Produktion in der Airport-Stadt wurde am Montag ein 17 Meter hohes Modell auf der Bürgerweide aufgestellt. Das Replikat im Maßstab 1:4 soll für die Dauer des Kongresses dort stehen.