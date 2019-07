Die Arbeitslosenquote in Bremen ist im Juni nahezu gleichgeblieben. (Bernd Wüstneck/dpa)

Die Zahl der Arbeitslosen im Bundesland Bremen ist im Juni nahezu unverändert geblieben. Im Vergleich mit dem Vormonat waren 36 049 Frauen und Männer ohne Job - 0,3 Prozent mehr als im Mai, wie die Bundesagentur für Arbeit am Montag mitteilte. Die Arbeitslosenquote lag unverändert wie im Vormonat bei 10,0 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat waren es 1371 Arbeitslose mehr. "Während sich der Arbeitsmarkt stabil zeigt, herrscht auf dem Ausbildungsmarkt große Dynamik", sagte der Chef der Agentur für Arbeit Bremen-Bremerhaven, Joachim Ossmann. 5018 Ausbildungsplätze seien noch frei. Für Betriebe sei es aber zunehmend schwieriger, geeigneten Nachwuchs zu finden, sagte Ossmann.

Leichter Rückgang in Niedersachsen

Die Zahl der Arbeitslosen in Niedersachsen ist im Juni leicht gesunken - und die Suche nach Auszubildenden im Land wird schwieriger. 212 889 Menschen landesweit waren als arbeitslos gemeldet, wie die Bundesagentur für Arbeit in Hannover am Montag mitteilte. Das sind demnach 1,2 Prozent weniger als im Vormonat und 3,9 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Arbeitslosenquote im Juni lag den Angaben zufolge bei 4,9 Prozent. Die Betriebe konkurrieren zudem um immer weniger Auszubildende. Im Vergleich zum Vorjahr sei die Zahl der Jugendlichen mit Ausbildungswunsch um 5,5 Prozent zurückgegangen. Von 52 776 Ausbildungsstellen seien noch 24 819 unbesetzt. (dpa)