Der NDR hat bei der Bremer Greensill Bank 24 Millionen Euro investiert, der SWR hat beim Bremer Bankhaus 69 Millionen Euro angelegt, und beim Saarländischen Rundfunk (SR) sind es zehn Millionen Euro. Das haben die Sender dem WESER-KURIER mitgeteilt.

NDR und SWR betonten nach der Sitzung der jeweiligen Verwaltungsräte, dass die Gelder im Gegensatz zu den Anlagen der Kommunen durch den Einlagensicherungsfonds der deutschen Banken abgesichert sind. Der Fonds sichert bei Anstalten des öffentlichen Rechts, also auch bei öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern, seit Januar 2020 Termineinlagen bis zu einer Dauer von 18 Monaten ab.

Die Sender erläuterten unisono: "Die Erträge des Rundfunkbeitrags laufen über ein Jahr gesehen nicht synchron mit unseren Ausgaben." Das Geld, das nicht direkt für Ausgaben verwendet wird, legen NDR und SWR in der Zwischenzeit in Termingeldern an. "Sie betreffen nicht die Verpflichtungen aus Pensionsrückstellungen, sondern Gelder, die zum Beispiel im Zuge von Programm- oder Investitionsprojekten zu einem späteren Zeitpunkt gebraucht werden. So wollen die Sender die Zahlung von Minuszinsen vermeiden.

Die deutsche Finanzaufsicht Bafin will im Fall der in Turbulenzen geratenen Greensill Bank einem Bericht zufolge gegen deren Abschlussprüfer vorgehen. Wegen möglicher Mängel bei der Abschlussprüfung durch die Stuttgarter Gesellschaft Ebner Stolz wolle die Bafin ein Verfahren bei der zuständigen Aufsichtskommission Apas anregen, berichtete die „Wirtschaftswoche“ am Donnerstag. Die Behörde habe erhebliche Zweifel, dass die Prüfung der Bank korrekt abgelaufen sei, schrieb das Magazin unter Berufung auf Insider.