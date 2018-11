Gerhard Hinrichs arbeitet seit mehr als 37 Jahren bei der Deutschen Bahn als Lokführer. Er fährt regelmäßig die Strecke von Hannover nach Bremen und weiß aus seiner langjährigen Erfahrung, an welcher Ecke er am besten wie fährt, um dabei stromsparend unterwegs zu sein. (Schwiegershausen)

Pünktlich ist Lokomotivführer Gerhard Hinrichs an diesem Vormittag in Hannover am Hauptbahnhof mit dem Regionalexpress 1 eingefahren. Genauso pünktlich möchte er am liebsten wieder rausfahren. Doch vor ihm blockiert der Regionalzug eines anderen Unternehmens die Gleise, und irgendwie will ein Pulk von Fahrgästen unbedingt durch dieselbe Tür in den Zug. Das hält auf. Seine Anzeige links, die den Stromverbrauch für die Strecke zeigt, springt auf Eins. Das bedeutet eine Kilowattstunde. „So viel haben wir jetzt beim Stehen für die verbraucht, vor allem für die Heizung“, sagt Hinrichs. Da lässt sich auch nicht viel Strom einsparen. Tatsächlich hat die Deutsche Bahn für alle Regionen inzwischen Streckenempfehlungen entwickelt, die beim stromsparenden Fahren helfen sollen. Wenn Hinrichs die Strecke Hannover-Bremen zwei Mal hin- und zurückgefahren ist, hat er etwa so viel Strom eingespart, wie ein Single-Haushalt in einem Jahr braucht.

Rollenlassen statt Vollgas

Doch nun muss er erst mal losfahren. Mit zwei Minuten Verspätung startet Hinrichs um 11.22 Uhr in Richtung Bremen. Die Strecke kennt er aus dem Effeff. Der 58-Jährige ist selbst aus Twistringen. Seit mehr als 37 Jahren ist er bei der Deutschen Bahn als Lokführer – erst im Rangierdienst, seit 1999 im Nahverkehr. Nun beschleunigt Hinrichs auf 130 Stundenkilometer, um nach wenigen Minuten den Zug mit den sieben Doppelstockwagen ausrollen zu lassen. Für die Fahrt in den Bahnhof von Wunstorf nutzt er die elektronische Bremse. Dabei gibt der Zug wieder Strom ins Netz ab. Als der Zug stoppt, zeigt die Anzeige links als Verbrauch 214 Kilowattstunden an und 43 Kilowattstunden, die ans Netz zurückgegeben wurden.

Die Verspätung konnte Hinrichs aber nicht aufholen. „Für uns gilt in der Reihenfolge zuerst Sicherheit und Pünktlichkeit und dann stromsparendes Fahren“, berichtet der Lokführer. Mit zwei Minuten Verzug geht es also um 11.35 Uhr weiter nach Neustadt am Rübenberge. Nach weiteren zwei Minuten Fahrt drehen die Räder ein wenig durch, weil die Gleise wegen der herbstlichen Feuchtigkeit nass sind. Da gehe ebenfalls wieder die Sicherheit vor, und das stromsparende Fahren gerät dann in den Hintergrund.

Auf seinem Display rechts kann Hinrichs die Fahrtzeiten ablesen, zu denen er die Bahnhöfe erreichen soll und erreichen wird. Auf der untersten Zeile der Anzeige steht in Blau die Abkürzung „ESF“. Das bedeutet „Energiesparende Fahrweise“. Es handelt sich um ein Telematik-System, das dem Lokführer Fahrempfehlungen gibt, um möglichst stromsparend unterwegs zu sein. Doch bisher hat das System an Gerhard Hinrichs keine einzige Empfehlung abgegeben. "Je erfahrener ein Lokführer ist, desto besser kennt er die Strecken, und weiß, wann er wie und wo am besten fährt“, sagt Bahn-Pressesprecher Egbert Meyer-Lovis. Und wenn der Fahrer optimal unterwegs ist, muss das Telematik-System gar keine Empfehlungen abgeben.

Um 11.42 Uhr geht die Fahrt in Neustadt am Rübenberge weiter – die zwei Minuten Verspätung bleiben. Erneut drehen beim Anfahren die Räder des Zugs wieder leicht durch. Nun beschleunigt Hinrichs auf 140 Stundenkilometer. Die Strecke geht die meiste Zeit geradeaus. Mehr Geschwindigkeit muss nicht sein. Wegen der nassen Gleise ist hier nicht unbedingt die Ecke, um zu versuchen, die Verspätung wieder einzuholen. Bei Kilometer 46 würde ihm das ESF empfehlen, den Zug nur noch rollen zu lassen. Aber auch da kommt Hinrichs dem System wieder zuvor, sodass es sich nicht meldet.

Bereits 2002 begann die Deutsche Bahn damit, die Lokführer im Personenverkehr im energiesparenden Fahren zu schulen. Das machen inzwischen alle Lokführer während ihrer Ausbildung – sowohl in der Praxis als auch im Fahrsimulator. Bereits von 2016 auf 2017 konnte das Unternehmen bundesweit vier Prozent Energie einsparen. Mit diesen 135 Millionen Kilowattstunden könnte die Großstadt Hamburg umgerechnet für dreieinhalb Jahre ihre Straßenbeleuchtung betreiben.

Wettbewerb zwischen den Lokführern

Um 11.53 Uhr stoppt Hinrichs im Bahnhof von Nienburg. Bis hierhin hat der Zug 667 Kilowattstunden verbraucht, aber auch 122 Kilowattstunden wieder abgegeben. Jeder Lokführer erhält für jeden Monat die Mitteilung, wie viel Strom er eingespart hat. Bis zu 70 Lokführer sind in einem Team zusammengefasst. Innerhalb des Teams werden die Daten anonym veröffentlicht. „Dann weiß jeder für sich, wo er steht“, sagt Helge Feldner. Er ist früher selbst Lok gefahren und ist nun in Hannover bei der DB Regio der Referent für Energieeffizienz und Projekte. Die Teams, beispielsweise aus Bremen, Hannover und Oldenburg, erhalten wiederum die Zahlen von den anderen Teams – auch anonym. Feldner ergänzt: „Das soll den Sportsgeist ein wenig wecken.“ Druck soll aber nicht ausgeübt werden, weil die Sicherheit vorgeht. Und wie sieht es bei Hinrichs aus? Er antwortet nüchtern: „Och, mal steht man oben und mal unten.“

Auf dem Weg nach Bremen hält Gerhard Hinrichs noch in Eystrup, Dörverden, Verden, Achim und Bremen-Mahndorf. Die zwei Minuten Verspätung konnte er nicht mehr aufholen. Aber als der Zug am Bremer Hauptbahnhof hält, hat die Lok für die Fahrt 1693 Kilowattstunden verbraucht und 337 Kilowattstunden eingespart. Für die Fahrgäste bleibt das verborgen.