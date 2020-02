Die Wertschließfach AG gewinnt vor allem Kunden der Sparkasse Bremen. (Frank Thomas Koch)

Zuletzt ging die Bremische Volksbank den Schritt. An vermögende Privatkunden gibt sie nun Negativzinsen weiter: Wer ein Guthaben von mehr als 100.000 Euro vorhält und nicht zu einer Anlageoption bereit ist, soll die Negativzinsen in Höhe von 0,5 Prozent zahlen. Immer mehr Banken nehmen heute Geld für hohe Guthaben – von ihnen Verwahrentgelte genannt. Sparstrumpf, Safe oder Schließfach – greifen Kunden deshalb vorsorglich nach Alternativen, um die Kosten zu umgehen?

Der Finanzexperte der Verbraucherzentrale Bremen, Thomas Mai, beobachtet, dass die Negativzinsen die Menschen beschäftigen. „Verwahrentgelte werden von vielen Verbrauchern bei Geldanlagenberatungen angesprochen“, berichtet er. Die Verbraucher würden zum Teil versuchen, ihr Bargeld in Schließfächern zu deponieren. „Nur werden die von einigen Banken ja auch abgeschafft.“ Tatsächlich verzeichnet die Bremer Wertschließfach AG am Domshof seit Anfang Januar eine deutlich gestiegene Anfrage nach Schließfächern. „Wir können allerdings – soweit wir das beurteilen können – nicht mehr Nachfragen nach Bargeldeinlagerungen feststellen“, sagt Geschäftsleiter Vincent Stefes. Viele der Neukunden seien aber auch von den Schließfach-Kündigungen der Sparkasse Bremen betroffen. Die Filiale am Brill wird geschlossen.

Verbraucherschützer Mai beobachtet einen weiteren Trend. „Wir können feststellen, dass Leute teilweise mehr Bargeld zu Hause haben.“ Werden in diesen Zeiten also mehr Safes verkauft? Der Baumarkt Hornbach teilt auf Anfrage mit, dass es seit einigen Jahren eine hohe Nachfrage nach Tresoren gebe. Allerdings: „Über die ganz konkreten Gründe können wir nur spekulieren. Wir können aber ganz allgemein sagen, dass seit einigen Jahren eine steigende Nachfrage im gesamten Themenbereich ‚Haussicherheit‘ zu verzeichnen ist.“ Das Indiz ist nicht eindeutig. Die Verbraucherzentrale rät in jedem Fall davon ab, sein Geld daheim zu horten. „Man sollte sein Geld nicht in sein Kopfkissen stecken. Die Hausratversicherung ersetzt auch nicht jeden Diebstahl und auf der Bank oder im Schließfach ist es einfach sicherer“, sagt Mai. Stattdessen empfiehlt er, dass betroffene Sparer verstärkt auf mehrere Banken setzen und das Geld aufteilen: etwa auf die Hausbank vor Ort und eine Online-Direktbank mit einem Festgeldkonto, auf das es noch Zinsen gibt. Alternativ sei es sinnvoll, zu einer Bank zu wechseln, die noch keine Negativzinsen eingeführt habe.

Bargelderhöhungen nicht höher als üblich

Und wie reagieren die Kunden der Banken, die schon Verwahrentgelte nehmen? Panik oder Unsicherheit könne man nicht feststellen, heißt es von Ulf Brothuhn, Vorstandschef der Bremischen Volksbank. Es gebe nicht mehr gekündigte Konten oder mehr Bankwechsel. Auch Bargeldabhebungen seien nicht höher als üblich. Das bestätigt Timo Cyriacks, Sprecher der Oldenburgischen Landesbank (OLB), die seit Anfang des Jahres von Privatkunden Negativzinsen nimmt: bei Einlagen auf dem Girokonto von mehr als 500.000 Euro sowie auf dem Tagesgeldkonto bei mehr als 100.000 Euro. Die Banken loben die eigene Öffentlichkeitsarbeit. „Offene Kommunikation und Transparenz helfen: Unsere Kunden geraten nicht in Panik und handeln rationell“, sagt Brothuhn. Von der OLB heißt es: „Unsere Kunden sind sehr dankbar, dass wir dieses Thema so offen ansprechen. Es gibt keine Aufgeregtheit.“ In persönlichen Gesprächen, die mit allen betroffenen Anlegern geführt werden, gebe es Verständnis für die Verwahrentgelte, berichten beide.

Mai befürchtet, dass die Niedrigzinsphase noch einige Zeit andauern und die 100.000-Euro-Grenze deshalb fallen wird. „Die Banken halten sich bisher sehr zurück, die Verwahrentgelte rückwirkend einzuführen. Meist werden die Entgelte nur bei Neukunden angewendet.“ US-Ökonom Kenneth Rogoff rechnet im Interview mit dem „Spiegel“ damit, dass es mindestens fünf Jahre dauert, bis die Zinsen wieder steigen.