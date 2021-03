Die Papenburger Meyer-Werft hat einen Auftrag für den Bau eines Kreuzfahrtschiffes erhalten. Auftraggeber ist die japanische Reederei NYK, die zu den weltweit größten Reedereien in der Handelsschifffahrt zählt, aber auch in der Kreuzfahrtbranche tätig ist. Für die Meyer-Werft ist NYK ein Neukunde. „Das Unternehmen ist eine erstklassige Adresse in Japan“, sagte Geschäftsführer Jan Meyer. „Der Auftrag ist ein Lichtblick in der Krise.“

Dass eine Werft einen Auftrag für den Bau eines Kreuzfahrtschiffes erhält, ist momentan weltweit die Ausnahme. Denn die Kreuzfahrtbranche ist durch die Corona-Pandemie fast zum Stillstand gekommen und beeinflusst den Bau von Kreuzfahrtschiffen erheblich: Viele der Werften strecken ihre Aufträge, die sie noch aus der Zeit von vor der Corona-Krise in ihren Orderbücher stehen haben – auch die Meyer-Werft befindet sich im Krisenmodus.

Der Auftrag sei ein weiterer, sehr wichtiger Schritt für die Standortsicherung in Papenburg, so Meyer. "Für unser aktuelles Zukunftsprogramm mit enorm wichtigen Einsparungen und sehr vielen unterschiedlichen Maßnahmen sind neue Aufträge absolut notwendig.“

Der Neubau wird von der Länge mit 229 Metern etwa der „Spirit of Adventure“ entsprechen, die im vergangenen Jahr an die britische Reederei Saga Cruises ausgeliefert wurde. Das Schiff wird von der Ausstattung im Luxussegment unterwegs sein. In den vergangenen Jahren hatte die Meyer-Werft sonst vor allem Kreuzfahrtschiffe gefertigt, die wesentlich größer sind und im Kreuzfahrt-Massentourismus eingesetzt werden – so etwa die im Dezember 2018 in Dienst gestellte „Aida Nova“ mit 337 Meter Länge. Gemeinsam wird der japanische Neubau aber mit der „Aida Nova“ den Antrieb haben: Das Schiff soll mit Liquified Natural Gas (LNG) fahren, das derzeit als eine der umweltfreundlichsten Antriebsarten gilt.

Mittelfristig stehen Arbeitsplätze auf dem Spiel

„Selbstverständlich freuen wir uns über den Neubauauftrag, gleichzeitig müssen wir unser Zukunftsprogramm vorantreiben, die Werft weiter umbauen und optimieren, damit wir das Schiff auch wirtschaftlich erfolgreich abliefern können“, sagt Thomas Weigend, Geschäftsführer der Meyer-Werft. „Durch diesen Auftrag haben wir jetzt auch im Jahr 2025 ein zweites, nämlich ein kleines und ein großes Schiff in Arbeit.“ Aber es bleibe dabei, dass für 2025 noch sehr viel Arbeit fehle.

Nach eigenen Angaben hat die Werft die Arbeitsleistung im Durchschnitt um etwa 40 Prozent für die nächsten Jahre runtergefahren. Aufgrund dieser Reduzierung würden bei linearer Betrachtung bis zu 1800 von insgesamt 4500 Arbeitsplätzen am Standort Papenburg mittelfristig auf dem Spiel stehen. Ziel der Werft ist es, so viel wie möglich an Arbeitsplätzen zu erhalten. Darüber wird derzeit mit dem Betriebsrat und der Gewerkschaft verhandelt. Dabei geht es auch optimierte Arbeitsabläufe und damit verbundenen Einsparpotenzialen.