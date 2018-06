Die Lloyd-Werft in Bremerhaven bekommt neue Aufträge. (dpa)

Dass die Lloyd-Werft in Bremerhaven doch noch die ganz großen Kreuzfahrtschiff-Neubauten ausrüsten könnte, darauf deutete einiges hin, wie der WESER-KURIER in der vergangenen Woche berichtete. Dass es tatsächlich so kommt, das haben die beiden Werft-Geschäftsführer Carsten Haake und Rüdiger Pallentin nun im Interview mit der "Nordsee-Zeitung" bestätigt. Demnach werden die ostdeutschen MV Werften ihre größten Neubauten bei der Lloyd-Werft in Betrieb nehmen und ausrüsten. Die MV Werften und die Lloyd-Werft gehören beide zur malaysischen Genting Group. Die hatte die Werften übernommen, um Kreuzfahrtschiffe für die eigene Unternehmenstochter Crystal Cruises zu bauen. Lloyd und MV sind aber jeweils eine eigenständige GmbH.

Ende 2020 könnte der erste von zwei riesigen Kreuzlinern der Global-Klasse nach Bremerhaven kommen, das Schwesterschiff dann ein Jahr später. Es sollen die größten jemals in Deutschland gebauten Kreuzfahrtschiffe werden.

In den vergangenen Monaten ging es auf der Lloyd-Werft Auf und Ab: Es gab Kurzarbeit, und es wurden Leute entlassen. Von den 400 Mitarbeitern gibt es noch 280 Mitarbeiter - aber für die gibt es genügend Arbeit: So wird an der Großjacht „Solaris“ gebaut und das Forschungsschiff „Polarstern“ überholt. Damit ist die Lloyd-Werft bis 2020 ausgelastet.