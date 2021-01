Bisher war Felicitas Reinstädt die Wellenleitung des Jugendsenders Bremen Next. Seit Januar ist sie zusätzlich Chefin von Bremens Mainstream-Welle Bremen Vier. (Radio Bremen/Christian Wasenmüller)

Wechsel in der Führungsstruktur von Radio Bremen: Der bisherige Bremen-Vier-Chef Helge Haas ist seit Januar Chef des neu geschaffenen Programmbereichs Pop & Digital. Seine Stellvertreterin ist Felicitas Reinstädt, wie Radio Bremen an diesem Montag mitteilte.

Neben ihrer Funktion als Chefin von Bremen Next wird sie zusätzlich die Leitung von Bremen Vier übernehmen. Außerdem will der Sender die Abstimmung zwischen den Redaktionen verbessern und so bei TV, Hörfunk und Online alle Bereiche von Kultur bis Unterhaltung stärker bündeln.