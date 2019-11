Am Donnerstag geht es vor dem Landgericht Bremen mal wieder um den Bochumer Wohnungskonzern Vonovia. (Marcel Kusch/dpa)

Der Rechtsstreit um die Mietpreiserhöhungen von Vonovia nimmt neue Dimension an. Am Donnerstag werden ab 9 Uhr vor dem Landgericht Bremen gleich sieben Fälle auf einmal verhandelt. Der Konflikt ist bekannt: Immer wieder musste sich der Bochumer Wohnungskonzern zuletzt vor Bremer Gerichten verantworten, weil er die Mieten nach Modernisierungsmaßnahmen wie der sogenannten energetischen Sanierung deutlich, zum Teil um 40 Prozent, erhöht hatte. Immer wieder klagten Bremer Mieter dagegen und bekamen Recht. Immer wieder betonten die Richter, dass der Konzern nur wenige Prozent der Modernisierungskosten auf die Miete umlegen darf. Und immer wieder legte Vonovia dagegen Berufung ein. Die Fälle nach dem immer gleichen Muster häufen sich inzwischen so sehr, dass das Landgericht nun dazu übergegangen ist, sie gebündelt zu verhandeln. „Es handelt sich um Parallelverfahren, in denen es jeweils um dieselben Rechtsfragen geht“, sagte ein Sprecher des Landgerichts. (nsc)