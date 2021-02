Das Unternehmen Elbferry GmbH will mit der "Greenferry I" ab März Cuxhaven und Brunsbüttel verbinden. (Picasa)

Cuxhaven/Brunsbüttel. Der nächste Schritt für die Wiederaufnahme der Fährverbindung Cuxhaven-Brunsbüttel ist getan: Am Mittwochabend ist die neue Elbfähre „Greenferry I“ im Cuxhavener Fischereihafen aus Norwegen kommend eingetroffen. Dort wird die 130 Meter lange Auto-Personenfähre in den nächsten Wochen auf den Einsatz auf der Fährstrecke vom Cuxhavener Steubenhöft nach Brunsbüttel vorbereitet. Das Unternehmen Elbferry GmbH will mit dem Schiff, wie vor ein paar Wochen angekündigt, ab März an den Start gehen. Die Fähre hat nach Angaben der Elbferry GmbH eine Kapazität von 212 Pkw oder 150 Pkw und 28 Lkw. Der ­Pas­sagierbereich ist für 600 Personen ausgelegt. Die maximale Überfahrtdauer wird mit 60 Minuten angegeben. Zwischen Cuxhaven und Brunsbüttel eine Fähr­verbindung zu installieren, war in der ­Vergangenheit bereits mehrfach versucht worden. Als letzte Fährgesellschaft bot Elb-Link eine Verbindung an: Sie musste im November 2017 nach wenigen Mo­naten Insolvenz beantragen.

Die neue Fährgesellschaft Elbferry GmbH hat die 14 Jahre alte LNG-Fähre, die zuletzt unter dem Namen „Fanafjord“ westlich von Stavanger verkehrte, für zunächst ein Jahr eingechartert. Nach dem derzeitigen Fahrplan ist die erste Abfahrt um 5 Uhr in Brunsbüttel und ab Cuxhaven um 6.30 Uhr geplant. Geplant ist, dass die Fähre „Greenferry I“ dann im Drei-Stunden-Takt fährt.