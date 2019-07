Mit Wizz Air können Fluggäste demnächst nach Olsztyn fliegen. (picture alliance / Airport Dortmund/dpa-tmn)

Ab Ende Oktober gibt es eine neue Flugverbindung in Bremen: Die ungarische Billigairline Wizz Air bietet zukünftig zweimal pro Woche einen Direktflug in die polnische Urlaubsstadt Olsztyn und zurück an. Für Wizz Air ist es die fünfte Verbindung ab Bremen, erst vor einem Jahr kündigte die Fluggesellschaft eine neue Verbindung von Bremen nach Wien an.

Die Stadt Olsztyn liegt im Norden von Polen, in der bei Urlaubern beliebten Region Masuren. Die polnische Stadt ist vor allem für ihre historischen Sehenswürdigkeiten bekannt, wie etwa die Burg Allenstein, das Hohe Tor oder das Neubarocke Rathaus.

Kritik an "Wizz Air"

Die ungarische Airline Wizz Air geriet zuletzt in die Kritik. So berichtete das Europäisches Verbraucherzentrum in Österreich, dass zahlreiche Beschwerden von Fluggästen eingingen. Demnach ermöglicht die Fluglinie im günstigsten Tarif nur online einen kostenlosen Check-in. "Viele Konsumenten schildern uns, dass sie ohnehin online einchecken wollten, dies aber nicht funktionierte. Folglich sei ihnen gar nichts anderes übrig geblieben, als kostenpflichtig am Flughafen den Check-in durchzuführen", heißt es bei den Verbraucherschützern. Am Flughafen fordere Wizz Air dann eine Gebühr von etwa 30 Euro.