Das Gelände der Lloyd-Werft im Bremerhavener Kaiserhafen: Dort wurde nun die Westkaje nun fertiggestellt. (Christian Kosak)

Bremerhaven. Als der Bau der Westkaje im Kaiserhafen III im Sommer 2017 begann, war Claudia Schilling (SPD) noch nicht im Amt. Aber die offizielle Fertigstellung des Projekts an diesem Freitag passt zu dem, was sie seit Beginn ihrer Amtszeit als Häfensenatorin im vergangenen Jahr immer wieder betont: die Bereitstellung und den Ausbau von wettbewerbsfähiger Infrastruktur in den Häfen.

Etwa 30 Millionen Euro hat das Projekt gekostet. Die neue Westkaje wurde auf 500 Metern Länge um neun Meter ins Landesinnere versetzt. Rund 4000 Tonnen Spundwandstahl und etwa 3500 Kubikmeter Beton wurden verarbeitet. Insgesamt mussten etwa 50 000 Kubikmeter Boden ausgehoben werden. Nach Fertigstellung der neuen Kaje wurde die alte Konstruktion inklusive der rund 2500 hölzernen Gründungspfähle zurückgebaut und der Boden vor der neuen Kaje bis zur Solltiefe abgetragen. Wenn die neue Kaje ähnlich standfest gebaut wurde wie ihre Vorgängerin, dann müsste erst im Jahr 2120 über eine Ersatzinvestition nachgedacht werden.

„Zeitgemäße Weiterentwicklung“

„Die zeitgemäße Weiterentwicklung der Hafenanlagen ist für den Senat eine zentrale Zukunftsaufgabe„, sagt Häfensenatorin Claudia Schilling auf Nachfrage des WESER-KURIER. “Ich bin sehr froh, dass mit der Westkaje jetzt ein weiteres Stück maritimer Infrastruktur umfassend modernisiert werden konnte.“ Schilling verwies darauf, dass mit dem Rückbau der alten Kaje das Hafenbecken des Kaiserhafen III um neun Meter breiter geworden ist. „Dies erleichtert größeren Schiffen das Manövrieren und schafft damit auch neue wirtschaftliche Möglichkeiten für die Nutzung der Kaje. Mit der technischen Ausrüstung der Kaje haben wir zudem den Bedürfnissen der maritimen Wirtschaft Rechnung getragen.“

Hinter vorgehaltener Hand hieß es zu Beginn der Planungen, dass die Westkaje nur deshalb neu gebaut werde, weil sie direkt neben dem Gelände der Bremerhavener Lloyd-Werft liegt. Denn damals hatte es eine Art Zusicherung der malaysischen Genting-Group gegeben, auf der Werft Kreuzfahrtschiffe bauen zu wollen. Zu diesen Gedankengängen hatte die Hafengesellschaft Bremenports klargestellt, dass die alte Kaje ebenso saniert werden müsse wie andere Kajen im bremischen Hafengebiet. Bremenports-Geschäftsführer Robert Howe hatte in der Vergangenheit immer darauf verwiesen, dass mit dem Neubau der Kaje eine deutliche Verbesserung der wirtschaftlichen Möglichkeiten im Kaiserhafen verbunden sei.

Dass die Lloyd-Werft zu den Profiteuren gehört, steht dennoch außer Frage. Allerdings wird die Nutzung der Kaje in den nächsten Wochen und Monaten sicherlich eher weniger vom Bereich Kreuzfahrtneubau ausgehen, als ursprünglich einmal angedacht war. Das liegt nicht nur daran, dass sich die Genting-Group im Nachhinein dazu entschlossen hatte, ihre Kreuzfahrtschiffe beim MV-Werften-Verbund in Mecklenburg-Vorpommern bauen zu lassen, den die Gruppe nach der Übernahme der Lloyd-Werft 2015 Monate später gekauft hatte.

Auch die Hoffnung der Bremerhavener Lloyd-Werft darauf, dass zumindest die Endausrüstung und die Inbetriebnahme für das erste Schiff der Global-Klasse in Bremerhaven stattfinden könnten, ist durch die Corona-Pandemie erheblich eingetrübt: Die Nachfrage nach neuen Kreuzfahrtschiffen erlebt einen Stillstand, und auf vielen Werften ist die Arbeit an den Passagierschiffen unterbrochen oder wird in die Länge gezögert, weil die Auftraggeber ihre Bestellungen möglichst weit in der Zukunft in Empfang nehmen wollen. Allerdings hatte die Genting-Group jüngst auch angekündigt, dass der Betrieb auf den Werften Ende dieses Jahres wieder aufgenommen werden soll (siehe auch nebenstehenden Bericht).

Die Anlage sei eine multifunktionale Kaje, sagt Bremenports-Sprecher Holger Bruns. Diese Multipurpose-Strategie ermögliche eine vielfältige Nutzung, die natürlich auch von der Lloyd-Werft oder von MWB etwa für Ausrüstungszwecke von Schiffen gedacht sei. Dass die Fertigstellung länger als die geplanten 18 Monate gedauert habe, habe an vielen Komplikationen gelegen, die im Verlauf der Baumaßnahme aufgetreten seien.