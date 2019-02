Die Sielwallfähre gehört zur Bremer Reederei Hal Över. Das Unternehmen teilt nun seine Geschäftsbereiche. (Frank Thomas Koch)

Die Bremer Reederei Hal Över steht unter neuer Führung. Der bisherige Chef und Hauptgesellschafter Dieter Stratmann zieht sich aus dem operativen Geschäft zurück. Die einzelnen Abteilungen der Hal Över Betriebsgesellschaft werden geteilt. „Die einzelnen Standbeine des Unternehmens haben sich zu starken Bereichen entwickelt, die jetzt auch eigenständig sein können“, sagt Stratmann.

Die Hal Över Betriebsgesellschaft wird künftig nur noch das Café Sand und die Sielwallfähre verantworten. Neben Dieter Stratmann wird Annemieke Dessauvagie die Leitung übernehmen und sich um das Alltagsgeschäft kümmern.

Für die Tourismus- und Linienschifffahrt sowie den Charterbereich ist ab März die Hal Över Bremer Fahrgastschifffahrt GmbH zuständig. Geschäftsführer der Firma wird Harro Koebnick. Der 51-Jährige arbeitet bereits seit 2010 für die Reederei. Er sagt, trotz neuem Unternehmen solle sich für die Kunden nicht viel ändern: „Es gibt zwar diese Trennung, aber wir gehören nach wie vor alle zusammen und arbeiten unter dem Hal-Över-Dach.“

Die Reederei ging aus dem Mitte der 1980er-Jahre gegründeten Verein zur Rettung der Sielwallfähre hervor. Mittlerweile bietet sie vor allem im Sommer viele Hafen- und Ausflugsfahrten an. In der Hauptsaison arbeiten rund 120 Menschen für den Betrieb. Es fahren zudem mehrere Male im Jahr Schiffe etwa nach Bremerhaven, Verden und Oldenburg. Koebnick möchte auch die Fährverbindung zwischen Gröpelingen und dem Lankenauer Höft ab Mai wieder aufnehmen. An dem bisherigen Geschäftsmodell der Reederei soll sich zunächst jedoch nichts ändern. „Das Produkt ist ein Gutes. Deshalb möchte ich das erstmal so weiterführen und dann genau prüfen, wo wir etwas anders machen können“, sagt Koebnitz. Welche Neuerungen das konkret sein könnten, sei zurzeit jedoch noch ungewiss.

