Für die Lloyd-Werft in Bremerhaven mit ihren 350 Beschäftigten, die mangels Aufträgen zum Jahresende abgewickelt werden soll, könnte es eine Perspektive geben. Derzeit wird über einen Verkauf an die Rönner-Gruppe intensiv verhandelt. (Andre Kastenbein / dpa)

Für die Lloyd-Werft in Bremerhaven, die, wie berichtet, mangels Aufträgen zum Jahresende abgewickelt werden soll, könnte es eine Perspektive geben – zumindest ist Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) dahingehend „verhalten optimistisch“, wie sie am Mittwoch auf Nachfrage in der Wirtschaftsdeputation sagte. Details zu den Verhandlungen wollte sie nicht preisgeben – alle Beteiligten hätten Stillschweigen vereinbart. Mit der Rönner-Gruppe, die ebenfalls im Werftgeschäft tätig ist, gibt es einen Interessenten aus Bremerhaven für eine Übernahme der Lloyd-Werft.

Die Lloyd-Werft mit ihren 350 Beschäftigten gehört zu den drei MV-Werften in Mecklenburg-Vorpommern, die selber in finanzielle Schieflage geraten sind, weil der dortige Kreuzfahrtschiffbau wegen der Pandemie stark beeinträchtigt ist. Alle Werften sind im Eigentum der malaysischen Genting-Gruppe. Genting hat unter anderem Hilfen aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) des Bundes beantragt.

Zur Rönner-Gruppe sagte die Wirtschaftssenatorin: „Das Konzept der Rönner-Gruppe kenne ich, und ich finde es sehr plausibel, das kann ich durchaus öffentlich sagen.“ Im Moment würde es unter allen Beteiligten Gespräche geben, die unter Hochdruck liefen. „Ich bin verhalten optimistisch, dass wir auch in diesem Monat eine Entscheidung haben werden.“ Es gebe Zeitdruck, weil die Corona-Überbrückungsgelder bis zum 31. März gebilligt worden seien und auch Berlin bis dahin eine Entscheidung über eine Aufnahme oder in den WSF getroffen haben müsse. „Das sei aber allen Verhandlungspartnern bekannt und nach all dem, was ich am letzten Wochenende in Einzelgesprächen gehört habe, hoffe ich, dass das wirklich zu einem guten Ende kommt“, so Kristina Vogt.