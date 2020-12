Durch die Reform des WEG sollen Häuser leichter saniert werden können. (Lothar Ferstl /dpa)

Wohnungseigentümer werden wissen, was sich hinter der Abkürzung WEG verbirgt. Sie werden auch wissen, wie wichtig das Wohnungseigentumsgesetz für sie ist. Es ist die Grundlage für das Zusammenleben der Parteien in einem Mehrfamilienhaus. An diesem Dienstag tritt eine neue Form des WEG in Kraft. Die Novelle, die der Bundestag im September verabschiedet hatte, bringt zahlreiche Änderungen, auf die sich Wohnungseigentümer nun einstellen müssen. Ein Überblick über die wichtigsten Neuerungen.

Eigentümerversammlung:Mindestens einmal im Jahr sollen alle Wohnungseigentümer zusammenkommen, um etwa über Bauvorhaben abzustimmen. Dafür musste bislang mindestens die Hälfte der Eigentümer anwesend sein. Das ändert sich nun: Beschlüsse können auch unabhängig von der Zahl der Anwesenden gefasst werden. Gerade in Corona-Zeiten ist es schwierig, wenn viele Parteien zusammenkommen müssen. Besonders, wenn Eigentümer darunter sind, die zur Risikogruppe gehören. Mit der Novelle soll die Versammlung digitalisiert werden.

Das WEG sieht vor, dass auch elektronisch oder per Video abgestimmt werden kann. Das sei ein Schritt in die richtige Richtung, sagt Andre Jahns, Vorsitzender des Verbands der Immobilienverwalter Niedersachsen-Bremen. „Eine reine Onlineversammlung ist aber nicht möglich.“ Weiterhin müsse die Möglichkeit bestehen, vor Ort daran teilzunehmen. Neu ist zudem die Frist, die bei der Anberaumung der Eigentümerveranstaltung gilt: Der Vorlauf, mit der die Einladung erfolgen muss, wurde von zwei auf drei Wochen verlängert.

Einfache Mehrheit: Konnten früher bauliche Änderungen oder Modernisierungen – etwa der Einbau eines Fahrstuhls – nur einstimmig beziehungsweise mit doppelter qualifizierter Mehrheit beschlossen werden, reicht jetzt die einfache Mehrheit. Der Gesetzgeber will dadurch Modernisierungen erleichtern. „Das wurde aus meiner Sicht erreicht“, sagt Ingmar Vergau, Geschäftsführer von Haus und Grund Bremen.

Gestärkt wurden zudem die Rechte Einzelner. Jeder Wohnungseigentümer hat nun den Anspruch, gewisse Bauvorhaben umzusetzen – ohne dass die Eigentümergemeinschaft dem widersprechen kann. Dazu gehören unter anderem der Einbau einer Ladestation für Elektroautos, ein barrierefreier Umbau oder auch Veränderungen für mehr Einbruchschutz und für den Zugang zum schnelleren Internet. Die Kosten für die Maßnahmen trägt der Eigentümer allerdings selbst.

Zahlpflicht: Beschließt die Mehrheit auf einer Eigentümerversammlung bauliche Änderungen, so gilt seit der Novelle, dass nur diejenigen zahlen, die dafür gestimmt haben – auch wenn alle Eigentümer letztlich davon profitieren. Das ermöglicht theoretisch taktisches Abstimmungsverhalten. Wenn klar ist, dass ein Maßnahme beschlossen werde, könnten sich Eigentümer, die zwar auch dafür sind, enthalten, um sich so der finanziellen Beteiligung zu entziehen. Vergau von Haus und Grund hält solche Szenarien für möglich. „Ob es tatsächlich so weit kommt, wird sich aber zeigen.“ Jahn verweist darauf, dass die Eigentümergemeinschaft eine andere Kostentragung beschließen kann.

Zudem sieht das reformierte Gesetz Ausnahmen vor: Alle müssen zahlen, wenn der Beschluss mit mehr als zwei Dritteln der Stimmen und der Hälfte der Miteigentumsanteile gefasst wurde. Diese Ausnahme hat wiederum Ausnahmen: Die Kosten werden nicht auf alle verteilt, wenn sie sich innerhalb eines „angemessenen Zeitraums“ amortisieren oder die Maßnahmen mit „unverhältnismäßigen Kosten“ verbunden sind. Was genau darunter zu verstehen ist, lässt der Gesetzgeber offen. „Das öffnet Tür und Tor für gerichtliche Auseinandersetzungen“, kritisiert Vergau.

Verwalter: Mit der Novelle bekommen Hausverwalter mehr Verantwortung. Sie können künftig ohne Beschluss der Eigentümerversammlung kleinere Arbeiten in Auftrag geben und beschließen. Wohnungseigentümergemeinschaften können diese Rechte und Pflichten einschränken oder erweitern. Aus Jahns Sicht ist das ein Fortschritt. „Er darf nun das machen, was er schon vorher oft im Graubereich gemacht hat.“ So hätte der Verwalter bislang schon bei der Beschaffung eines neuen Besens die Wohnungseigentümer fragen müssen. „Das hat natürlich niemand gemacht.“

Gleichzeitig steigen auch die Anforderungen an Hausverwalter. Künftig müssen Verwalter ihre Sachkompetenz nachweisen, etwa durch eine Prüfung bei der Industrie- und Handelskammer. Ausnahmen gelten für Eigentümergemeinschaften mit weniger als acht Einheiten.

Zudem sieht das Gesetz vor, dass Verwalter künftig ohne wichtigen Grund abberufen werden können. Spätestens sechs Monate nach Kündigung endet der Vertrag. „Wichtig und richtig ist, dass den Eigentümern an dieser Stelle gleichzeitig ein scharfes Schwert gegeben wird“, heißt es von Haus und Grund. Vergau glaubt, dass Hausverwalter daher ihre Preise erhöhen könnten. „Wenn Verwalter künftig wie eine Art Geschäftsführer sind, haben sie auch mehr Haftungsrisiko.“ Jahn vom Verband der Immobilienverwalter erwartet hingegen keine Preissteigerungen. Schließlich gebe es weiterhin einen Markt, auf dem die Verwalter in Konkurrenz zueinander stehen. „Ich glaube aber, dass kleine Verwalter vom Markt verschwinden werden, weil sich der Aufwand nicht mehr lohnt.“

Verwaltungsbeirat:Neue Befugnisse bekommt der Verwaltungsbeirat, der sich aus Mitgliedern der Wohnungseigentümergemeinschaft zusammensetzt. Seine Mitgliederzahl ist nicht mehr begrenzt und er ist nicht mehr nur dazu da, um den Verwalter zu unterstützen. Er soll ihn auch überwachen. Da dies eine ehrenamtliche Funktion ist, haften Verwaltungsbeiräte nur, wenn sie mit Vorsatz oder grob fahrlässig handeln. Manfred Jost vom Verband Wohneigentum bewertet das als positiv. Der Beirat werde „zu einem echten Kontrollorgan“ aufgewertet. Kritik gibt es jedoch vom Verein Die Wohneigentümer. Vorstand Gabriele Heinrich fragt: „Wie muss und darf der Verwaltungsbeirat den Verwalter überwachen?“ Sie sieht in der Novelle einen „Systemwechsel ohne Gebrauchsanweisung“, der viele Fragen offen lasse.