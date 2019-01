Borgward hat einen neuen Besitzer. Ob nun das Werk in Bremen tatsächlich gebaut wird, ist noch unklar. (CARMEN JASPERSEN)

Der Autobauer Borgward hat einen neuen Besitzer. Ende Dezember hatten sich das chinesische Unternehmen Ucar dazu entscheiden, die von der Borgward-Mutter Foton angebotenen Anteile zu übernehmen. Damit könnte eine Entscheidung, ob in Bremen doch noch ein Borgward-Werk gebaut wird, näher rücken.

Im Herbst hatte Foton bekannt gegeben, 67 Prozent von Borgward verkaufen zu wollen. Mehrere Interessenten waren im Gespräch, den Zuschlag hat letztendlich Ucar erhalten, wie beide Unternehmen am 28. Dezember mitteilten. Bei Ucar handelt sich um einen chinesischen Konzern, der eine Internetplattform betreibt, auf der Autos verkauft werden. Das Unternehmen ist aber auch für seinen Fahrdienstservice bekannt, der auf ein ähnliches Prinzip wie das der US-Firma Uber setzt. Nach Unternehmensangaben hat Ucar etwa 508 Millionen Euro für die Zwei-Drittel-Mehrheit an Borgward bezahlt.

Die Entscheidung, ob Borgward wie angekündigt ein Werk in Bremen errichten wird, war zuletzt auch mit der Käufersuche in Verbindung gebracht worden. Wie der neue Eigener eine Fertigung in Bremen gegenübersteht, ist allerdings noch nicht bekannt. In der deutschen Borgward-Zentrale begrüßte man den Einstieg des Investors. „Er unterstützt unsere Pläne nachhaltig und bringt zusätzliche Stabilität“, sagte Borgward-Sprecher Marco Dalan dem WESER-KURIER.

Mit dem bisherigen Verlauf der Geschäfte seit dem Marktstart im vergangenen Sommer sei man zufrieden, sagte Dalan. Konkrete Zahlen für den deutschen Markt wolle man jedoch nicht nennen. Die limitierte Version des Stadtgeländewagens BX7 sei mittlerweile aber ausverkauft. Dabei soll es sich um eine niedrige dreistellige Zahl handeln. Insgesamt hat Borgward nach eigenen Angaben bislang etwa 110.000 Autos in 20 Ländern verkauft.