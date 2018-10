Fobi schließt: Bald heißt es hier Foto Erhardt. Denn das Geschäft Foto Bischoff ist an die Kette aus der Nähe von Osnabrück verkauft worden. (Christina Kuhaupt)

Ein Stück Bremer Geschichte geht zu Ende. Foto Bischoff in der Bremer Altstadt ist verkauft. Der bisherige Inhaber Stefan Bischoff soll aus persönlichen Gründen einen Nachfolger für das Geschäft gesucht haben. Schon an diesem Sonnabend übernimmt das Unternehmen Foto Erhardt den Laden an der Domsheide – ebenfalls ein Traditionshaus in nun vierter Generation. Die Beschäftigten von Foto Bischoff sollen auch beim neuen Eigentümer ihren Arbeitsplatz behalten. Das Team soll sogar um weitere Fotofachleute wachsen.

Der Laden in der Balgebrückstraße soll ab diesem Sonntag umgebaut, modernisiert und Anfang November wieder eröffnet werden. Foto Bischoff sei stark, es gebe sehr viele Kunden, sagt Birthe Erhardt, Geschäftsführerin von Foto Erhardt mit Sitz in Westerkappeln bei Osnabrück. Am generellen Geschäft mit Kameras, der Ausrüstung und Bilddiensten solle sich nichts ändern: „Das wollen wir weiter anbieten.“ Die Kette mit jetzt 14 Filialen im Großraum Norddeutschland blickt auf 115 Jahre Geschichte zurück. Außerdem gibt es ein stärkeres Onlineangebot von Foto Erhardt.

Geschäftsführerin Birthe Erhardt leitet den Betrieb mit ihrer Schwester und ihrem Cousin. Gedruckt werden die Fotos meist direkt vor Ort, sagt sie: „An fast allen Standorten haben wir kleine Labore. Das soll auch in Bremen mit einer neuen Maschine der Fall sein.“

Foto Bischoff gehört mit einer Geschichte von mehr als 90 Jahren zu Bremens Traditionsgeschäften. Mancher Kunde hat in diesen Tagen vielleicht bereits im Schaufenster des Ladens vom Abschied und Neuanfang gelesen. Mit dem neuen Besitzer verschwindet auch der alte Name: Nach der Modernisierung wird das Geschäft Foto Erhardt heißen. Stefan Bischoff war am Freitag für ein Gespräch nicht zu erreichen.

Birthe Erhardt sieht die Entwicklungen für die Fotobranche durchaus positiv. „Das Foto steht bei den Menschen total im Mittelpunkt. Das ist eigentlich fantastisch.“ Das Smartphone bringe junge Menschen auf den Geschmack, eine Kamera zu kaufen und mehr zu fotografieren. Allerdings sieht sie ebenfalls, dass die Zahl der Fotoabzüge wegen der neuen Möglichkeiten rasant zurückgegangen ist. „Das ist leider der Fluch der Digitalisierung.“ Nun seien die Absatzzahlen wieder etwas konstanter.