In Bremen liegt die Arbeitslosenquote bei 10,3 Prozent - in Nürnberg sind es nur 5,9 Prozent. (dpa)

Die Bremer Arbeitsagentur bekommt einen neuen Chef. Joachim Ossmann kommt aus Nürnberg in die Hansestadt. Das bestätigte eine Sprecherin der Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen dem WESER-KURIER. Der derzeitige Geschäftsführer, Götz von Einem, geht mit 63 Jahren in Pension. Schon zum April wird Ossmann den Posten in der Agentur für Arbeit Bremen-Bremerhaven übernehmen. Erst vergangenen November hatte der 57-Jährige seine derzeitige Stelle als Leiter der Agentur für Arbeit in Nürnberg angetreten. Zuvor arbeitete er 14 Jahre in Schwandorf.

Ossmann stammt aus Kleve am Niederrhein und begann seine Karriere bei der Arbeitsverwaltung in Bayern. 2003 übernahm der Politik- und Rechtswissenschaftler das Arbeitsamt in Schwandorf in der Oberpfalz, eher er vergangenes Jahr nach Nürnberg wechselte. In dieser Zeit sank die Arbeitslosenquote in seinem Zuständigkeitsbereich von 8,1 auf 3,4 Prozent.

In Nürnberg war Ossmann mit dem Ziel angetreten, mehr Langzeitarbeitslosen neue Chancen zu eröffnen und Menschen aus Hartz IV herauszuhelfen. Allerdings gab es offenbar schon bald erste Signale, dass der Posten in Nürnberg für ihn nur eine Durchgangsstation sein würde, wie die „Nürnberger Nachrichten“ schreiben, die zuerst über den Wechsel berichteten.

„Die Aufgabe im Norden reizt mich sehr“, sagte Ossmann der Zeitung. Die Agenturbezirke Bremen und Nürnberg ähneln sich in der Größe, doch sind die Herausforderungen in der Hansestadt deutlich komplexer. In Bremen sind etwa 40 Prozent aller Arbeitslosen länger als ein Jahr ohne Job. Die Arbeitslosenquote im Land Bremen lag im Februar bei 10,3 Prozent; in der Stadt Nürnberg waren es im selben Zeitraum nur 5,9.

Von Einem hatte die Stelle in der Hansestadt 2010 angetreten, zuvor leitete er die Arbeitsagentur in Neubrandenburg. Der Jurist war jedoch schon in der Vergangenheit bei der Bremer Behörde tätig. Der 63-Jährige geht nach etwa 30 Jahren bei der Agentur für Arbeit Ende März in Pension.