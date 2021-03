Mit der Übernahme der insolventen Diedrich Meyer Spedition erweitern Ingo Schreiber (links), Geschäftsführer der L.I.T. Cargo GmbH und Vorstand der L.I.T. AG, und Matthias Seidel, Geschäftsführer der B-LOG Bulk Logistik GmbH, das Leistungsspektrum der B-LOG im Bereich der Kaffeelogistik. (L.I.T)

Brake/Bremen. Die zahlungsunfähige Diedrich Meyer GmbH hat einen neuen Eigentümer: Die Spedition wurde von der B-Log Bulk Logistik GmbH übernommen – einem Joint Venture der Braker L.I.T.-Gruppe und des Hafenlogistikers J. Müller Weser GmbH. Dadurch werde nicht nur der 1897 gegründete Bremer Traditionsbetrieb gerettet, sondern erweitere B-Log Bulk Logistik ihr eigenes Dienstleistungsangebot, teilt das Unternehmen mit: Die Bündelung der Ressourcen in der Hafenlogistik des Rohkaffees mit der Transport- und Kontraktlogistik ermöglicht es B-Log zukünftig, alle relevanten Dienstleistungen aus einer Hand anzubieten. Die Spedition Diedrich Meyer ist auf Containertransporte und

Elektrokippchassis spezialisiert. Darüber hinaus bot der in fünfter Generation geführte Familienbetrieb in Bremen auch die Lagerung und Entladung von Übersee-Containern oder von Palettenware im Freilager an. Die aktuell 22 Mitarbeiter der Spedition würden alle übernommen. Das Unternehmen hatte im Dezember Insolvenz angemeldet. Als Grund für die finanziellen Probleme der Spedition hatte Christian Kaufmann als vorläufiger Insolvenzverwalter Umsatzrückgänge infolge der Corona-Pandemie und dadurch bedingte Zahlungsverzögerungen genannt.

„Mit dem Joint Venture und der Übernahme spielen wir die komplette Klaviatur der Kaffeelogistik und verfolgen das Ziel, einer der wichtigsten Player am Bremer Markt zu werden“, sagt Ingo Schreiber, Geschäftsführer der L.I.T. Cargo GmbH und Vorstand der L.I.T. AG. „Das Leistungsspektrum passt 100-prozentig zur B-Log und ergänzt unser Portfolio perfekt„, sagt Geschäftsführer der B-Log Bulk Logistik GmbH Matthias Seidel. “Fortan decken wir alle Dienstleistungen der Kaffeelogistik aus einer Hand ab.“