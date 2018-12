Frank Claassen wechselt von der Elbe an die Weser. Ab Juli 2019 ist er neuer Finanzchef beim Deutschen Milchkontor (DMK) in Bremen. (DMK)

Beim Deutschen Milchkontor (DMK) wird es im kommenden Jahr einen Generationswechsel geben. Ab Juli wird Frank Claassen neuer Finanzchef bei Deutschlands größter Molkereigenossenschaft. Der 54-Jährige gilt als ausgewiesener Finanzexperte. Derzeit arbeitet er noch als Vice President Finance Europe bei der Beiersdorf. Dort ist er über diverse Stationen seit 1994 im Finanzbereich tätig. Damit tauscht Claassen also seinen Schreibtisch in Hamburg gegen einen Schreibtisch in Bremen ein.

Claassen wird dabei den langjährigen Finanzchef Volkmar Taucher ablösen. Der 62-Jährige wird im Juli seinen Posten im Rahmen einer geplanten Nachfolge abgeben. Taucher kam 2007 als Vorstand für Finanzen zur damaligen Nordmilch AG (heute DMK Group). 2016 wurde er im Rahmen der Neuorganisation der DMK Group zum Finanzvorstand ernannt. Heinz Korte, Aufsichtsratsvorsitzender des DMK, sagt: „Wir danken Volkmar Taucher für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und seine langjährigen wertvollen Beiträge für das DMK. Er hat die Entwicklung der Gruppe in den letzten Jahren maßgeblich mitgeprägt." Korte freue sich, dass er mit Frank Claassen einen äußert erfahrenen Manager für diese Position gewonnen habe: "Mit seinen Erfahrungen wird er die DMK Group auf dem weiteren Weg der Neupositionierung bereichern."

Im Rahmen des Umbauprogramms „Move“ hatte das Deutsche Milchkontor in den vergangenen Jahren seine Unternehmensstruktur vollkommen umgekrempelt. Dazu gehörte unter anderem die Aufteilung in sechs verschiedene Unternehmenseinheiten. Für das Unternehmen arbeitet etwa 7700 Mitarbeitern an mehr als 20 Standorten in Deutschland und den Niederlanden. Der Umsatz liegt bei 5,8 Milliarden Euro. Bekannte Marken sind Milram, Oldenburger und Humana.