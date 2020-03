Michael Frieß wird neue Leiter des Mercedes-Werks in Bremen. (Daimler)

Das Bremer Mercedes-Werk bekommt einen neuen Chef: Zum 1. April übernimmt Michael Frieß die Leitungsposition. Er folgt auf Markus Keicher, der innerhalb des Konzerns als Standort- und Produktionsleiter nach Ludwigsfelde wechselt. Das teilte Daimler am Freitag mit.

Frieß ist dabei kein Unbekannter in der Fertigung in Sebalsbrück. Nach dem Studium in Maschinenbau und Fertigungstechnik an der TU München sowie einem Wirtschaftsingenieur-Studium an der RWTH Aachen stieg der Manager 1995 bei Daimler ein. Seitdem hatte er in mehreren Positionen mit dem Bremer Werk zu tun, unter anderem als Direktionsassistent der Bremer Werksleitung sowie in diversen Funktionen in Montage, Karosseriefertigung und Lackierung. 2008 übernahm Frieß in Sindelfingen die Projektleitung für den Aufbau des neuen Produktionswerks in Kecskemét (Ungarn). Zwei Jahre später kehrte er nach Bremen zurück und leitete dort die Montage der C-Klasse und des GLC. Ab 2014 war er für die Produktionsplanung für die S-, E- und C-Klasse verantwortlich.

Mercedes-Vorstand von Frieß überzeugt

„Michael Frieß hat bereits umfangreiche Erfahrungen am Standort in Bremen gesammelt und in seinen vorherigen Positionen bei Mercedes-Benz Cars hervorragende Arbeit geleistet“, sagt Mercedes-Vorstand Jörg Burzer. „Ich bin davon überzeugt, dass er die erfolgreiche Entwicklung unseres Bremer Werks fortsetzen wird.“

Ähnliche Worte gab es auch vonseiten der Beschäftigten. Michael Peters, Betriebsratsvorsitzender im Bremer Werk, sagt dem WESER-KURIER, er freue sich auf die Zusammenarbeit. „Wir haben seit vielen Jahren miteinander zu tun.“ Positiv sieht Peters, dass Frieß das Bremer Werk bereits sehr gut kenne.

Als Standortverantwortlicher ist Frieß künftig für den operativen Betrieb des Mercedes-Werks in Bremen zuständig. In dieser Funktion wird er auch die Umsetzung des kürzlich erweiterten Zukunftsbilds vorantreiben. An der Bremer Fertigung, sagt Frieß, schätze er die enge Zusammenarbeit mit der Belegschaft, die „hohe Kompetenz, Flexibilität und handwerkliche Perfektion“.

Klar ist aber auch, dass Frieß das Werk in einer schwierigen Phase für den gesamten Konzern übernimmt. Seit einer Woche wird in der Produktion pausiert. Ab dem 6. April soll dann ein Großteil der Beschäftigten in Kurzarbeit gehen. Der Autobauer will so die Folgen der Corona-Krise auffangen, in deren Folge das Unternehmen mit Umsatzeinbußen und Störungen in den Lieferketten zu kämpfen hat.