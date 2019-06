Harald Emigholz (links) wird vom Vorstandsmitglied des Bremer Stiftungshauses, Harald Kieselhorst, zu seinem neuen Amt beglückwünscht. (Christian Kosak)

Der Ex-Präses der Handelskammer Bremen, Harald Emigholz, ist am Mittwochabend zum neuen Präsidenten des Bremer Stiftungshauses gewählt worden. Auf der Versammlung in Bremen-Nord bei der Stiftung Friedehorst wurde er von den Mitgliedern einstimmig gewählt. Wegen eines kilometerlangen Staus nach einem Unfall auf der A27 am Mittwochnachmittag hatten es leider nicht alle Teilnehmer zur Versammlung geschafft, die eigentlich mit dabei sein wollten.

Emigholz sagte, er habe einige neue Ideen, die er einbringen möchte. Sofern es notwendig sei, wolle Emigholz dem Bremer Stiftungshaus auch eine stärkere Stimme geben. Der Verein wurde im Jahr 2003 gegründet und hat seinen Sitz an der Bürgermeister-Smidt-Straße in der Bremer Innenstadt. Zum Start gab es damals kräftige Unterstützung durch den Unternehmer und Mäzen Conrad Naber, der 2018 im Alter von 95 Jahren verstorben ist. Emigholz wiederum ist seit Jahren Stiftungsvorstand bei der Bremer Schuloffensive, die unbürokratisch Projekte an Schulen ermöglicht. Das Amt bei der Stiftung, die auch Mitglied im Bremer Stiftungshaus ist, wird Emigholz wie bisher fortführen.

Das Stiftungshaus soll sowohl Interessenvertretung als auch Dienstleister für die Stiftungen sein und bietet über eine Tochter Unterstützung bei Buchführung, Projektmanagement und der Kontrolle, wie die Gelder verwendet werden. Gleichzeitig gibt das Haus auch Tipps für diejenigen, die mit dem Gedanken spielen, eine Stiftung zu gründen – oder vielleicht schauen wollen, bei welcher Stiftung unter dem Dach des Stiftungshauses sie sich eventuell finanziell und personell engagieren wollen.