Neue Firma, alter Schriftzug: Die Kieserling-Unternehmensgruppe ging Anfang 2013 an einen neuen Besitzer über. Verkäufer war die KieserlingStiftung.

Einst gehörte die Bremer Kieserling-Unternehmensgruppe zu den führenden Logistik-Spezialisten. Beim Transport von Containern zählte Kieserling seit den 1960er-Jahren sogar zu den Pionieren. Das Unternehmen gibt es nicht mehr: Anfang 2013 wurde es verkauft. Seitdem streiten sich verschiedene Parteien unter anderem darüber, ob beim Verkauf alles korrekt abgelaufen ist.

Auch die Staatsanwaltschaft hatte sich dafür interessiert, ob die Firmengruppe unter Wert abgegeben wurde, und Ende 2013 die Ermittlungen aufgenommen. Die sollten nun eingestellt werden, sagte ein Rechtsanwalt am Donnerstag am Bremer Landgericht bei der Auftaktverhandlung zum zivilrechtlichen Verfahren, das sich ebenfalls mit dem komplexen Kieserling-Verkaufskonstrukt beschäftigt. Das konnte von Seiten der Staatsanwaltschaft so nicht bestätigt werden. Auf Nachfrage des WESER-KURIER hieß es, dass sich die Ermittlungen dem Ende näherten.

Unabhängig davon, ob die staatsanwaltlichen Ermittlungen eingestellt werden oder nicht, steht seit Donnerstag fest, dass sich die Justiz mit dem Fall Kieserling so oder so noch lange beschäftigen wird. Denn es wurde laut Richterbeschluss in dem zivilrechtlichen Verfahren zunächst ein Gutachten in Auftrag gegeben, das für das Gericht Klarheit bringen soll, wie hoch der Wert der Kieserling-Gruppe zum damaligen Verkaufszeitpunkt war. Genau darum streiten sich die Parteien. Klägerin Kornelia Gless-Kieserling, Tochter des 2006 gestorbenen Unternehmers Karsten Kieserling. Sie verlangt Schadensersatz von der Kieserling-Beteiligungsgesellschaft.

Hinter dieser stehen unter anderem der ehemalige Wirtschaftsprüfer und Steuerberater des Unternehmens, Konrad Hösel, der auch Stiftungsratsvorsitzender der Kieserling-Stiftung ist, und seine Frau Svenja Hösel, die zwischenzeitlich Geschäftsführerin der Beteiligungsgesellschaft war. Es könnte in der Auseinandersetzung um Millionen gehen – je nachdem, wie das richterliche Gutachten ausfällt. Die Positionen der Streitparteien liegen weit auseinander. Die Klägerin wäre für einen Vergleich offen, doch die Beklagten lehnen dies ab.

Dass sich das Landgericht mit Kieserling auseinandersetzen muss, das wird weit entfernt von dem sein, was Karsten Kieserling einst mit seinem Unternehmen vorhatte: Der Firmeninhaber gründete 2004 die Kieserling-Stiftung. Statt seine Anteile an der Gruppe zu verkaufen, brachte er sie in die gemeinnützige Stiftung ein. Er wollte auf diese Weise das gemeinsame Lebenswerk von sich und seinem Vater, der die Kieserling-Unternehmensgruppe nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet hatte, für die Zukunft sichern. Seither sind ein Stiftungsvorstand und ein Stiftungsrat dafür verantwortlich, dass dem Stiftungszweck entsprochen wird.

Bis zum Verkauf der Kieserling-Unternehmensgruppe an die Compass Logistics International AG hielt die Kieserling Stiftung die Mehrheit an der Unternehmensgruppe. Anfang 2013 ging die Holding dann an den neuen Besitzer über – zu einem Kaufpreis von drei Millionen Euro in Raten. Dass Konrad Hösel verdeckt über einen Treuhänder 32,5 Prozent von Compass gehörten, kam am Donnerstag bei Gericht auch zur Sprache. In den damaligen Verträgen hieß es, dass erheblicher Handlungsbedarf bestanden habe, um einen „wirtschaftlichen Totalschaden“ abzuwenden. Auf Seiten der Klägerin ist dagegen die Rede davon, dass das Unternehmen bewusst verramscht worden sei.