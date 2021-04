An der Bremer Uni – nahe den beiden Supermärkten – hat am Montag ein weiteres Zentrum für Coronatests eröffnet. Die Organisatoren sehen hier den Bedarf auch für die Beschäftigten der zahlreichen Unternehmen im Umfeld. (Joke Event)

Nun gibt es in Bremen einen weiteren Ort, an dem die Menschen Coronatests machen können: Am Montag wurde ein weiteres Testzentrum im Technologiepark der Bremer Uni eröffnet. Es richtet sich an Privatpersonen, Bildungseinrichtungen und insbesondere Betriebe. Denn dieser neue Standort sei umgeben von mehreren hundert Unternehmen mit mehr als 10.000 Mitarbeitern.

Privatpersonen können hier ihre Bürgertests machen, auf den sie einmal pro Woche Anrecht haben. Dazu müssen sie ihre Krankenkassenkarte mitbringen. Außerhalb dessen kostet ein Antigen-Test knapp 35 Euro, ein PCR-Test soll 89 Euro kosten.

Hinter diesem Angebot steckt der Dienstleister Sustainable Medical Services zusammen mit Dentist 1. Unterstützt werden sie von Angestellten der Johanniter. Für Infrastruktur und Logistik ist die Bremer Veranstaltungsagentur Joke Event verantwortlich, die auch an der „Bremen Impft“-Kampagne beteiligt ist.

Unter dem Aspekt, dass die Politik auch in Unternehmen mehr Tests für Beschäftigte fordert, richtet sich dieses Angebot entsprechend an Firmen. Außerdem geht das Team mit seinem mobilen Service auch direkt in die Firmen vor Ort. Geschäftsreisende erhalten auf Wunsch ihren PCR-Testnachweis auch auf Englisch. Von jedem Test soll ein Euro als Spende an gemeinnützige Bremer Kultur- und Umweltorganisationen gehen.

Nach derzeitigem Stand ist dies das 13. städtisch und privatwirtschaftlich organisierte Corona-Testzentrun in Bremen.