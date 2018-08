Aus diesem Fass füllt Birgitta Schulze van Loon am Sonnabend den Whisky ab. (FLS)

Auf dem Gelände der Union-Brauerei in Walle lagert ab jetzt auch Whisky. Denn in der Remise auf dem Hof hat Birgitta Schulze van Loon den passenden Lagerraum für ihre 50 Whiskyfässer gefunden. Die hatte sie bisher auf dem Großmarktgelände in der Überseestadt. In dem Raum mit den dicken Mauern riecht es bereits angenehm. An diesem Sonnabend will sie ab zwölf Uhr das Whiskylager offiziell eröffnen und vor den Augen der Besucher den fünf Jahre alten Whisky vom Fass in die Flaschen abfüllen.

2012 hatte die Unternehmerin mit ihren piekfeinen Bränden erstmals in Kleinserie in Kupferbrennkesseln im sogenannten Rau- und Feinbrandverfahren hochwertig destilliert. Seitdem hat sie in jedem Jahr eine kleine Menge destilliert und fassgelagert. Innerhalb von sechs Jahren sind da nun 50 Fässer draus geworden. Die Gerste, die die Destillateurin dafür verwendet, hat sie aus Gröpelingen von Avangard Malz. Dort erhält sie auch über Torf gebranntes Gerstenmalz aus Schottland. Allerdings hatte Schulze van Loon auch überlegt, inwiefern sie es selbst mit Gerste über Torf aus der Region versuchen sollte.

Das lässt sie aber: „Zum einen gibt es im Teufelsmoor keinen Torf mehr, zum anderen ist es für die Mühle, die das mahlt, ein Problem. Die müsste danach vollständig gereinigt werden, um das Torfaroma wieder rauszubekommen, damit das Mehl danach nicht komisch schmeckt.“ Ähnlich ist es mit ihrer Destillieranlage. Zwischen der Destillation von Whisky und einem ihrer Obstbrände lässt sie einen Tag nur für die Reinigung: „Damit die Aromen vom Whisky verschwunden sind.“

Für den fünf Jahre alten Whisky lagert eine Hälfte für drei Jahre in gebrauchten Bourbon-Fässern, die andere Hälfte in alten Rotwein-Barrique-Fässern. Die Fässer wiederum hat sie von der Faßfabrik Krogemann in Gröpelingen. „Nach drei Jahren wird der Whisky vermählt und für weitere zwei Jahre in gebrauchte Portweinfässer abgefüllt“, erklärt Schulze van Loon.

Über dem Lager hat die Unternehmerin außerdem einen Raum mit Theke und langem Holztisch hergerichtet, wo sie demnächst auch Whisky-Verkostungen veranstalten möchte. „Eine Firma hat sogar schon für ihre Weihnachtsfeier angefragt“, sagt Schulze van Loon. In Zukunft will sie auch Führungen zusammen mit der Union-Brauerei anbieten. Und sie will demnächst auch den entsprechenden Schein machen, um junge Leute zu Destillateuren ausbilden zu können. Der nächste Ort, wo das möglich ist, ist Dortmund.

Nun füllt sie erst mal die 1000 Flaschen von ihrem „Van-Loon-Whisky“ ab. Dann wird sich zeigen, wie groß der „Angels‘ Share“ ist – der Engelsanteil. So wird der Whisky genannt, der während der Lagerung verdunstet. „Da es ja gerade in den letzten Monaten heiß und trocken gewesen ist, fällt der wohl entsprechend größer aus“, vermutet die Unternehmerin. Aber für 1000 Flaschen reiche es auf alle Fälle.