Die Animation zeigt den Lander der Mission In-Sight in der Ebene Elysium Planitia nördlich des Mars-Äquators. (Steve Gorman)

Spirit, Curiosity, Opportunity, InSight: Schon die Namen der Geräte, die auf dem Mars Forschungsergebnisse geliefert haben beziehungsweise noch liefern sollen, sprechen Bände. Übersetzt bedeuten sie so viel wie Mut, Neugier, Gelegenheit und Einblick. Auch ohne die jüngste Mission – InSight – steht fest: Einblicke haben Wissenschaftler bereits eine ganze Reihe gewonnen.

So wurden Hinweise auf einen inzwischen ausgetrockneten urzeitlichen See und Wasser sowie Stickstoffverbindungen im Boden entdeckt. Mittlerweile steht außer Frage, dass solche Missionen helfen, neues Wissen über den Nachbarplaneten der Erde zu sammeln. Dieses Wissen nährt zugleich Spekulationen über die Frage, ob es dort früher einmal Leben gegeben haben könnte.

Manche Menschen, darunter der Unternehmer Elon Musk, träumen von künftigem Leben auf dem Roten Planeten; davon, selbst dorthin reisen zu können. So nützlich das Sammeln neuer Erkenntnisse ist, so fragwürdig bleiben solche bemannten Missionen. Was auch immer der Mars ist: Ein lebensfreundlicher Ort für Menschen ist er ebenso wenig wie ein Ersatz für die Erde.