Die Außenansicht des fast fertiggestellten Bremer Ecomat-Gebäudes in der Airport-Stadt. Es fehlen noch Teile an der Fassade. (Bernd Kramer)

Bremen. Wer Flugzeuge im Vergleich zur Konkurrenz künftig leichter bauen kann, wird deutliche Wettbewerbsvorteile haben. Genau das ist einer der wesentlichen Gründe, weshalb es das neue Ecomat ("Center for Eco-efficient Materials & Technologies") in der Bremer Airport-Stadt gibt, das an diesem Freitag offiziell eröffnet wurde: Es geht unter anderem um die Forschung und Entwicklung neuer Materialien insbesondere im Bereich Leichtbau – eine Schlüsseltechnologie, die nicht nur im Flugzeugbau von großer Bedeutung ist.

Hauptmieter in dem 22 000 Quadratmetern großen Ecomat ist der Flugzeughersteller Airbus, der das Thema Leichtbau aber auch für das Raumfahrtgeschäft nutzen will. Das Unternehmen will sich deshalb aber nicht abschotten. Im Gegenteil: Im Ecomat sollen gerade auch Experten aus Wissenschaft und unterschiedlichen Industrien und Disziplinen gemeinsam unter einem Dach an neuen Entwicklungen zur Schlüsseltechnologie Leichtbau arbeiten und forschen. Denn Leichtbau gilt nicht nur in der Luft- und Raumfahrt als Zukunftstechnologie, sondern auch in der Automobilindustrie, der Offshore-Branche und im Schiffbau.

Das Ecomat bietet Platz für 500 Experten. „300 Airbus-Mitarbeiter forschen hier gemeinsam mit unseren Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft unter einem Dach an der Zukunft des Fliegens, neuen Materialien, Arbeitsweisen und Prozessen“, sagte Jean-Brice Dumont, Vizepräsident bei Airbus für den Bereich Engineering.

Das neue Zentrum ist ein Projekt der Stadt Bremen. Bauherrin ist die Hage Gründstücksverwaltungsgesellschaft, eine Tochter der Wirtschaftsförderung Bremen (WFB). Die Investitionen in Höhe von etwa 73 Millionen Euro sollen über die Vermietung über eine Laufzeit von rund 33 Jahren refinanziert werden. „Miteinander forschen, entwickeln und arbeiten – das hat in Bremen Tradition“, sagte Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD) bei der Eröffnungsfeier. „Das Ecomat steht nicht nur deshalb auf solidem Grund, es ist wesentlicher Baustein in der norddeutschen Luftfahrt und ein Meilenstein für die Entwicklung der Materialforschung.“

Neben Airbus, der Testia GmbH und dem Faserinstitut Bremen (Fibre) als zentralen Hauptmietern gehören industrielle Partner, mittelständische Unternehmen und wissenschaftliche Einrichtungen wie das Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung IFAM sowie das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt zu den Mietern.