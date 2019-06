Streik der Bankangestellten

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Neun Sparkassen-Filialen in Bremen blieben zu

In der Tarifrunde für Bankangestellte sind am Dienstag in Bremen nach Angaben der Gewerkschaft Verdi 175 Beschäftigte einem Streikaufruf gefolgt. Neun Sparkassen-Filialen in der Stadt blieben geschlossen.