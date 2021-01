Im Neustädter Hafen wurden im vergangenen Jahr große Mengen an Schnittholz für den Export in die USA umgeschlagen. (BLG)

Er liegt zwar mitten in der Stadt, aber der Neustädter Hafen ist gefühlt eher nur bei wenigen Bremern als Drehscheibe für internationale Gütertransporte im Bewusstsein. Dabei ist der Hafen seit Jahren gut ausgelastet und steigert sein Umschlagvolumen im Gegensatz zu anderen Häfen entlang der Nord-Range, etwa Hamburg und Bremerhaven, auch im Corona-Krisenjahr. Dafür sorgt vor allem eine große Nachfrage aus den USA nach Schnittholz.

Der Neustädter Hafen wirkt offenbar in einem ganz eigenen Mikrokosmos. „Wir unterliegen auch Abhängigkeiten in der Weltwirtschaft, aber die sind teilweise losgekoppelt von so großen Entwicklungen wie Corona“, , sagt Sven Riekers, Geschäftsführer der BLG Cargo Logistics GmbH, die für den Neustädter Hafen verantwortlich ist.

„Wir haben im vergangenen Jahr einen starken Wandel in den Warenarten erlebt“, so Riekers. Durch Corona sei beispielsweise der Ölpreis massiv eingebrochen. Das habe dazu geführt, dass ein Teil des Geschäfts, welches von hier in die USA gehe, ebenfalls zurückgegangen sei: Geschäft, das im Zusammenhang mit der Erdöl- und Gasförderung steht und runtergefahren wurde. „Es wurde weniger investiert und dadurch wurden weniger Stahlprodukte nachgefragt.“ Parallel dazu habe man einen Auftrag gewinnen können, sodass ein großes Pipeline-Projekt über den Neustädter Hafen verladen wurde. Dass dann der Umschlag im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden konnte, dafür habe im Wesentlichen die große Nachfrage aus den USA nach Schnittholz gesorgt: „Wir haben Monate gehabt, in denen über 100.000 Kubikmeter verladen wurden.“

Beschäftigung gestiegen

Holz sei natürlich ein leichtes Produkt, so Riekers. Insofern seien die meistens für einen Hafen maßgeblichen Tonnen eher in den Hintergrund geraten. In der Schifffahrt werde auch häufig bei der Berechnung der Seefracht die Einheit Kubikmeter zugrunde gelegt. Und demnach habe man mehr umgeschlagen als im Vorjahr – auch wenn die Tonnage in etwa neun Prozent weniger geworden sei. Was das Wachstum unterstreicht: Gleichzeitig sei die Beschäftigung im Neustädter Hafen um sieben Prozent gestiegen.

Der Schnittholz-Boom in den USA, der sich augenscheinlich auch als nachhaltig erweise, habe sich sehr gut auf den Neustädter Hafen ausgewirkt. „Dieses Geschäft war schon mal vor über fünfzehn Jahren eine große Nummer hier im Hafen, war dann viele Jahre verschwunden und ist dann vor etwa vier Jahren langsam wieder angezogen. Im letzten Jahr hat sich dieser Bereich im Vergleich zum Vorjahr nahezu verdoppelt.“ Diese Dynamik hänge zum einen sicherlich mit der guten Konjunkturentwicklung in den USA zusammen, die es seit einigen Jahren gebe – es werde wieder mehr gebaut. Und zum anderen habe der Zuwachs mit den großen Mengen an Holz zu tun, die in Deutschland und in den angrenzenden Ländern zur Verfügung stünden. „Dass das so ist, dafür ist der Borkenkäfer verantwortlich. Leider beschädigt er eine große Anzahl von Bäumen, sodass sie gefällt werden müssen, um eine Ausbreitung zu minimieren.“ Hinzu komme, dass Kanada den Holz-Export reduziert habe und das Angebot aus Europa sehr günstig sei.

Dass der Großteil des Holzumschlags über den Neustädter Hafen erfolge, liege sicherlich daran, „dass wir seit Jahren zuverlässige Arbeit abliefern und damit für unsere Kunden kalkulierbar sind. Beim Thema Schnittholz spielt uns auch in die Karten, dass wir seit Jahrzehnten ein starker USA-Hafen sind.“ Außerdem habe man mit dem Carrier G2Ocean, der sich früher Star Shipping nannte, einen sehr starken Partner. Zusammen mit ihm werde der Markt bearbeitet: G2Ocean habe die entsprechenden Schiffe für Schnittholz, die notwendige Tonnage, um mit bis zu vier Schiffen im Monat regelmäßig die Ostküste der USA anzulaufen.

Und dann gebe es für den Neustädter Hafen ein zwar schon altes, aber immer noch relevantes Argument: „Wir sind der südlichste Seehafen Deutschlands.“ Es komme derzeit viel Holz aus Hessen, Bayern, Österreich und Rumänien. Und da mache es schon einen Unterschied, ob das Holz beis­pielsweise nach Antwerpen und damit auch über eine Grenze transportiert oder auf kürzerem Weg über den Neustädter Hafen verladen werde. Das sei grundsätzlich der Standortvorteil, den man auch bei anderen Projektladungen gegenüber der Konkurrenz habe.

Zur Sache

Als die Wohnbebauung des Areals zur Debatte stand

Der Neustädter Hafen ist Europas größtes Terminal für Stück- und Schwergut. Betrieben wird der Hafen, der eine Kajenlänge von 2400 Metern und eine Wassertiefe von elf Metern hat, von der BLG Cargo Logistics GmbH. „Ich habe das Gefühl, dass der Neustädter Hafen bei Außenstehenden häufig als geschlossene Veranstaltung gesehen wird“, sagt Geschäftsführer Sven Riekers. „Da ist die BLG, aber auch nur die BLG.“ Dabei habe man immer wieder das Signal an Unternehmen in der Hafenverkehrswirtschaft ausgesandt, dass „wir uns als öffentlichen Hafen sehen, was wir per Gesetz auch sind“. Anfangs sei die BLG dort alleine ­gewesen, aber das habe sich mehr und mehr gewandelt. Es gebe Unternehmen, die dort ­Lagerhallen angemietet hätten und eine ­seeseitige Anbindung benötigten, oder ­Firmen, die dort Industrieanlagen für den Schiffstransport vorbereiten. „Diese Mischung sollte noch weiter ausgebaut werden“, so ­Riekers. Denn gerade mit noch mehr Partnern könne man einen noch größeren Mehrwert schaffen.

In den zurückliegenden Jahren hat der ­Hafen, der 1964 eröffnet wurde, jährlich etwa 1,3 Millionen Tonnen an Stahlprodukten, ­Windkraft- und Industrieanlagen sowie Forstprodukten umgeschlagen. „Wir sind breit aufgestellt“, so Riekers. Dass noch einmal eine Diskussion aufkommt wie schon vor vier Jahren, als es darum ging, dass der Hafenstandort in ein paar Jahren geschlossen werden soll, um Platz für Wohnbebauung zu schaffen, davon geht der Geschäftsführer nicht aus. „Ich denke, das war ein politischer Schnellschuss. Der Hafen ist eben nicht bei jedem in der Wahrnehmung präsent.“

Und weiter sagt Riekers von der BLG: „Die Frage, ob sich die Hansestadt langfristig als Hafenstadt verstehen will, ­entscheidet sich auch mit einem Bekenntnis zum Neustädter Hafen.“ Diesbezüglich spreche der aktuelle Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und ­Linken eine erfreulich eindeutige ­Sprache.