Die Deutsche Bank in Bremen setzt nach Jahren des Umbruchs im Konzern jetzt das Ziel ganz klar auf Wachstum – "unbedingt". In diesem Wort der Geschäftsleitung klingt die Misere der Vergangenheit an: Milliardenverluste liegen hinter der Deutschen Bank. Wachstum ist nicht selbstverständlich.

Der Umbau des Konzerns in Schieflage ist dabei längst nicht abgeschlossen. Eine neue Spitze soll ihn nun beschleunigen: Christian Sewing ist der neue Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank. Der Manager kennt sie wie kein anderer. Anders als seine Vorgänger, allesamt Investmentbanker, verantwortete der gebürtige Westfale zuletzt das Privat- und Firmenkundengeschäft. Das deutet einen Strategiewechsel zuungunsten des Investmentbankings an.

Ob Aufsichtsratschef Paul Achleitner John Cryan zu früh in die Wüste schickte? Der Bank bleibt keine Zeit für Vergangenheitsbewältigung. Sewing kündigte deshalb gleich nach seiner Nominierung für den Schleudersitz harte Entscheidungen an. Ertragsziele müssten erreicht werden. Der Deutschen Bank steht unter seiner Führung wieder ein Neustart bevor. Klar ist schon jetzt: Wachstum muss sein – unbedingt.