Die "Gorch Fock" steht im Trockendock der Bredo-Werft in Bremerhaven. Nach der Entscheidung des Bremer Landgerichts kann die Werft das Schiff vorerst als Pfand einbehalten. (Mohssen Assanimoghaddam)

Der Eilantrag der Bundesrepublik Deutschland zur Herausgabe des Segelschulschiffs „Gorch Fock“ ist vom Bremer Landgericht abgewiesen worden. So hat die Vierte Zivilkammer des Gerichts entschieden. Als Begründung nannte sie, dass das Stattgeben dieses Eilantrags zur Vorwegnahme einer Entscheidung geführt hätte. Das sei im Ergebnis unzulässig und sei eben Teil des Hauptsacheverfahrens.

So hieß es in der Begründung: „Eine vorläufige Befriedigung komme bei Herausgabeansprüchen nur in eng umgrenzten Ausnahmefällen, etwa im Falle einer Existenzgefährdung oder bei unabwendbaren, nicht hinnehmbaren Nachteilen, in Betracht, für die vorliegend jedoch keine Anhaltspunkte bestanden hätten.“

Die Bundesrepublik hatte von der Bredo-Werft die Herausgabe des im Dienst der Bundeswehr stehenden Segelschulschiffs „Gorch Fock“ verlangt. Die Werft hatte sich auf ein Zurückbehaltungsrecht wegen behaupteter Zahlungsansprüche berufen und die Herausgabe verweigert.

Das bedeutet, dass Bredo-Geschäftsführer Dirk Harms vorerst daran festhalten kann, die „Gorch Fock“ als Pfand nehmen und erst zu Wasser zu lassen, wenn 5,1 Millionen Euro für die bisherigen Reparaturen eingegangen sind. Eigentlich soll die Werft das Schiff am Freitag zu Wasser lassen. Dieses Verfahren hat sich das Unternehmen extra von einem auf Insolvenzrecht spezialisierten Wirtschaftsprofessor bestätigen lassen.

Harms begründet diesen Schritt damit, dass er als Bredo-Geschäftsführer die Pflicht habe, alles Zulässige zu tun, um Unternehmen und Jobs zu schützen, wie alle anderen Gläubiger auch. Die Bredo-Werft bezifferte die Kosten ursprünglich auf 10,5 Millionen Euro. Nach einem Treffen im Mai mit Vertretern des Verteidigungsministeriums, der Werften und der Bremer und Niedersächsischen Landesregierung stimmte das Unternehmen einem Vergleich zu und verlangte noch 5,1 Millionen Euro.

Vom Geld ist bisher nichts eingegangen, weshalb die Werft die „Gorch Fock“ als Pfand einbehalten will. Laut Harms stand die Bredo-Werft zeitweise selbst kurz vor der Insolvenz. „Die Bredo ist weiterhin an einer Einigung interessiert. Wir stehen zu unserem Wort“, sagt Harms. „Wenn wir die 5,1 Millionen Euro erhalten, lassen wir das Schiff zu Wasser.“

Aus einem Schreiben des Bunds ging hervor, dass er hinter der neuen Leitung der Elsflether Werft stehe, aber kein Geld außerhalb des Insolvenzverfahrens zahlen wolle. Für die Reparatur der „Gorch Fock“ sind inzwischen 135 Millionen Euro veranschlagt. Gegen zwei Ex-Vorstände der Elsflether Werft wird wegen Untreue ermittelt.

Bredo würde die Werft auch übernehmen, die seit Februar insolvent ist. „Dabei geht es uns um die Erhaltung von Arbeitsplätzen in der Region, aber auch um die Fortführung der Arbeiten an der ,Gorch Fock‘“, sagt Harms. Er sieht durch die „Gorch Fock“ 1000 Jobs in Gefahr, inklusive der bei den Zulieferern. Ein Bieterverfahren zum Verkauf laufe noch bis Juli. Das Bundesverteidigungsministerium will sich im Laufe des Nachmittags dazu äußern.