Der ehemalige Bremer Reeder Niels Stolberg war im März vergangenen Jahres zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. (Mohssen Assanimoghaddam/dpa)

Niels Stolberg muss ins Gefängnis. Das ist nun sicher, nachdem der Bundesgerichtshof (BGH) die Revision des Angeklagten verworfen hat. So teilte es das Gericht am Mittwoch mit. Der ehemalige Bremer Reeder war im März vergangenen Jahres zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Bremer Landgericht befand ihn wegen Kreditbetrugs in 18 Fällen, Untreue und Bilanzfälschungen schuldig. Die Anklagebehörde hatte in dem Prozess viereinhalb Jahre Haft gefordert. Stolbergs Anwälte wollten eine Bewährungsstrafe.

„Nach den Feststellungen der Wirtschaftsstrafkammer täuschte der Angeklagte im Zusammenhang mit Kreditanträgen für Schiffsneubauten im Zeitraum von August 2006 bis November 2010 gegenüber Banken zusätzliche Baukosten in Millionenhöhe vor“, erklärte der 5. Strafsenat des BGH. Durch diesen Betrug habe Stolberg einen größeren Fremdfinanzierungsanteil der Banken an den tatsächlichen Schiffsbaukosten erreichen wollen. Außerdem habe der Ex-Reeder den Konzernjahresabschluss der Beluga Shipping GmbH für das Geschäftsjahr 2009 und den Jahresabschluss einer Tochtergesellschaft in dem Bewusstsein unterzeichnet, dass in den Abschlüssen jeweils rund 35,8 Millionen Euro Umsatzerlöse enthalten waren, denen mit Scheinrechnungen fingierte Leistungen zugrunde lagen.

„Beide Jahresabschlüsse wurden einem Finanzinvestor neben weiteren Geschäftsunterlagen mit unzutreffenden Angaben zur wirtschaftlichen Lage der Beluga-Unternehmensgruppe 2010 vor Abschluss eines Rahmenkreditvertrages über 165 Millionen vorgelegt“, heißt es in der Mitteilung des Gerichts. Schließlich habe der Angeklagte eine im August 2010 von einem stillen Gesellschafter einer Tochtergesellschaft geleistete Einlage in Höhe von fünf Millionen Euro für andere Zwecke verwendet.

Das Urteil des Landgerichts Bremen ist mit der BGH-Entscheidung rechtskräftig geworden. Stolberg muss seine Gefängnisstrafe antreten. Der Ort seiner Haft wird wahrscheinlich die Justizvollzugsanstalt Oldenburg sein. Stolberg hat seinen ersten Wohnsitz in Oldenburg.