Der North Sea Terminal Bremerhaven ist ein Joint Venture zwischen dem europweit agierenden Terminalbetreiber Eurogate mit Sitz in Bremen und der dänischen Maersk Line. Seit 1999 werden dort Containerschiffe abgefertigt. (Karsten Klama)

Bremerhaven. Schnelle Abfertigung, gute Hinterlandanbindungen und auch nautisch problemlos erreichbar – dadurch zeichnet sich der Containerhafen-Standort Bremerhaven seit Jahren aus. Dennoch könnte die Seestadt in diesem Jahr Ladung verlieren. Bekanntlich hatte die Reederei Hapag-Lloyd zu Beginn dieses Jahres vier von fünf Nordamerika-Linien von Bremerhaven nach Hamburg mit einem jährlichen Ladungsvolumen von 500 000 Standardcontainern (TEU) abgezogen. Nun zieht die Reederei-Allianz von Maersk und MSC – wie berichtet – einen ihrer zehn Dienste von der Weser an die Elbe ab. Verliert Bremerhaven an Attraktivität?

„Das, was da passiert, ist ein ganz normaler Vorgang“, sagte Christian Lankenau, Geschäftsführer vom North Sea Terminal (NTB) Bremerhaven, am Freitag auf Nachfrage des WESER-KURIER. „Das kann ich zumindest auf Maersk und MSC beziehen.“ Es sei nicht ungewöhnlich, dass einige Reedereien zu Beginn des Jahres ihre Liniendienste neu sortieren. „In diesem Fall geht es bei Maersk eben um eine Konsolidierung des Netzwerkes – das passiert nun einmal.“ An Bedeutung werde der NTB dadurch aber nicht verlieren. „Wir gehören für Maersk weiterhin zu den weltweit acht wichtigsten Terminals.“

Maersk ist auch Mitinhaber des NTB. Und eines dürfe man nicht vergessen, so Lankenau: Die Ladung, die bislang über diesen Liniendienst abgewickelt wurde, sei bei weitem nicht verloren. Es gebe ja noch weitere Linienverkehre dieser Allianz, die Richtung Asien unterwegs sind und Bremerhaven anlaufen. Ein Großteil der Ladung werde deshalb mit Sicherheit auf Schiffen dieser anderen Dienste transportiert. Die Verlader und Speditionen würden ja nicht automatisch ihre bewährte Lieferkette aufgeben. Außerdem geht Lankenau davon aus, dass von dieser Ladung auch aus Hamburg ein Teil per Feederschiff zum Weitertransport nach Bremerhaven zurückkommen wird.

Insgesamt sei das Jahr für NTB gut angelaufen. „Maersk hat uns zudem signalisiert, dass die Reederei perspektivisch ihr Ladungsvolumen in Bremerhaven erhöhen will“, so Lankenau. „Und in diesem Zusammenhang bin ich sehr optimistisch, dass unsere jahrelange erfolgreiche Zusammenarbeit sich fortsetzt, und zwar in einem noch größeren Rahmen.“ Wirtschafts- und Häfensenator Martin Günthner (SPD) sagte: „Wir sind als Hafenstandort, insbesondere beim Containerumschlag, gut aufgestellt.“ Gerade der NTB sorge für die Anbindung an die großen Reedereien. Um den Standort müsse man sich keine Sorgen machen. „Eine Neusortierung von einigen Liniendiensten kommt jedes Jahr vor, und von den Auswirkungen kann auch mal Bremerhaven negativ betroffen sein.“ Auch Günthner geht mittelfristig von einer Volumenerhöhung aus, was den Umschlag betrifft.

Dass Hapag-Lloyd vier Dienste aus Bremerhaven abgezogen habe, sei nicht auf das „normale“ Neusortieren zurückzuführen, hatte sich Günthner vor Wochen kritisch geäußert, als der Abzug bekannt wurde. Offenbar müsse Hamburg zu jedem Mittel greifen – gerade wenn dort nicht mehr die größten Containerschiffe abgefertigt werden könnten, so Günthner damals.

Auch in Branchenkreisen hieß es, dass dieser Abzug nicht ganz ohne politischen Druck aus Hamburg eingeleitet worden sein soll. Zum Hintergrund: Mit der Verlagerung nach Hamburg will Hapag-Lloyd den Container-­Terminal Altenwerder besser auslasten, an dem die Reederei mit 25,1 Prozent beteiligt ist. Und die Stadt wird daran auch Interesse haben: Immerhin hält sie 14 Prozent der Hapag-­Lloyd-Aktien.