Die Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie blicken besorgt in die Zukunft. In einer Untersuchung haben 600 Firmen aus Norddeutschland die Geschäftslage so schlecht eingeordnet wie seit zehn Jahren nicht mehr. Das geht aus der aktuellen Herbst-Konjunkturumfrage des Arbeitgeberverbands Nordmetall hervor, die an diesem Dienstag vorgestellt wurde.

Besonders groß sind die Sorgen offenbar in Bremen und im nordwestlichen Niedersachsen. In der Hansestadt erwarten 42 Prozent aller befragten Unternehmen, dass sich ihre Geschäftslage im kommenden halben Jahr verschlechtern wird; in Niedersachsen ist es sogar fast die Hälfte. Damit liegen sie deutlich vor den anderen drei norddeutschen Bundesländern.

„Der Konjunktureinbruch im Norden ist da“, fasst Nordmetall-Präsident Thomas Lambusch das Ergebnis zusammen. So gehe aus der Umfrage hervor, dass mehr als ein Drittel der befragten Firmen im nächsten Halbjahr Umsatzeinbußen erwarte; erstmals seit fast drei Jahren wollten wieder mehr Unternehmen die Mitarbeiterzahl reduzieren, als sie zu erhöhen. „Dieser negative Trend zieht sich von den Flugzeug- über die Auto- bis zu Schiffbauern, vom Maschinenbau bis zu den Gießereien, nur die Elektrotechnik steht derzeit besser da“, sagt Lambusch.

Mit Blick auf die nächstes Jahr anstehenden Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie spricht Lambusch eine Warnung an die Gewerkschaften aus. „Es kann kein ‚Weiter so wie bisher‘ geben“, sagt er. „Es gibt ab sofort deutlich weniger zu verteilen in Deutschland.“